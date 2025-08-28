Η αλλαγή πολιτικής της Southwest Airlines δεν άρεσε καθόλου σε μερίδα επιβατών.

Η αεροπορική χαμηλού κόστους, γνωστή μέχρι σήμερα για το προνόμιο «διαλέγεις μόνος τη θέση σου», ανακοίνωσε νέο μέτρο που θα επιβαρύνει τους plus-size ταξιδιώτες, όπως αναφέρει η New York Post.

Southwest Airlines ripped over controversial new plus-size passenger policy: ‘Worse for everybody’ https://t.co/rCxaigWUvR pic.twitter.com/j1DPvThLfK — New York Post (@nypost) August 26, 2025

Από τις 27 Ιανουαρίου 2026, οι επιβάτες που «καταλαμβάνουν μέρος της διπλανής θέσης» θα υποχρεώνονται να αγοράζουν εκ των προτέρων δεύτερο εισιτήριο, σύμφωνα με το CBS News. «Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα, ενημερώνουμε τους πελάτες που έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την πολιτική επιπλέον καθίσματος ότι θα πρέπει να το αγοράζουν κατά την κράτηση», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Όσοι δεν αγοράσουν δεύτερο εισιτήριο νωρίτερα, θα είναι υποχρεωμένοι να το πληρώσουν στο αεροδρόμιο.

Πρόκειται για σημαντική αλλαγή σε σχέση με την τρέχουσα πολιτική, που επιτρέπει στους plus-size επιβάτες είτε να αγοράσουν μια επιπλέον θέση με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων αργότερα, είτε να ζητήσουν δωρεάν ένα επιπλέον κάθισμα στο αεροδρόμιο. Με το νέο μέτρο, το δεύτερο εισιτήριο δεν επιστρέφεται παρά μόνο αν η πτήση δεν είναι πλήρης τη στιγμή της αναχώρησης και αν τα δύο εισιτήρια έχουν αγοραστεί στην ίδια κατηγορία ναύλου. Επιπλέον, ο επιβάτης πρέπει να ζητήσει επιστροφή εντός 90 ημερών. Αν η πτήση είναι πλήρης, θα μεταφέρεται σε άλλη.

Οι επικριτές έσπευσαν να κατακεραυνώσουν τη Southwest, που θεωρούνταν μέχρι σήμερα «καταφύγιο» για τους plus-size επιβάτες. Η Tigress Osborn, εκτελεστική διευθύντρια της National Association to Advance Fat Acceptance, χαρακτήρισε τις αλλαγές καταστροφικές: «Η Southwest ήταν το μοναδικό φως ελπίδας για πολλούς εύσωμους ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα πετούσαν. Και τώρα αυτό το φως έσβησε», δήλωσε στους New York Times.

«Πιστεύω ότι θα κάνει την εμπειρία πτήσης χειρότερη για όλους», πρόσθεσε ο Τζέισον Βον, ταξιδιωτικός πράκτορας από το Ορλάντο που μοιράζεται συμβουλές για plus-size ταξιδιώτες στο site του Fat Travel Tested. Παρομοίασε την αλλαγή με την πολυσυζητημένη αλλαγή λογοτύπου της αλυσίδας Cracker Barrel: «Δεν ξέρουν πλέον ποιος είναι ο πελάτης τους. Δεν έχουν καμία ταυτότητα πια».

Η νέα πολιτική εντάσσεται σε μια σειρά αμφιλεγόμενων αλλαγών που εφαρμόζει η αεροπορική εταιρεία του Τέξας σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα έσοδα και να ικανοποιήσει επενδυτές. Ανάμεσά τους η κατάργηση της πολιτικής «πρώτος έρχεται, πρώτος κάθεται», καθώς από τις 27 Ιανουαρίου οι θέσεις θα καθορίζονται εκ των προτέρων, αλλά και το τέλος του προγράμματος «δωρεάν αποσκευές», που ίσχυε για δεκαετίες και επέτρεπε σε κάθε επιβάτη δύο δωρεάν αποσκευές ανεξαρτήτως ναύλου.

Η κίνηση αυτή επικρίθηκε έντονα, καθώς θεωρήθηκε ότι αφαιρεί από τη Southwest το πλεονέκτημα που την ξεχώριζε από άλλες εταιρείες. Μάλιστα, ακόμη και στελέχη της ίδιας της εταιρείας σχολίασαν ότι η κατάργηση του προγράμματος δωρεάν αποσκευών ίσως αποφέρει 1,5 δισ. δολάρια από χρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να της κοστίσει 1,8 δισ. σε απώλεια μεριδίου αγοράς από τους πελάτες που την προτιμούσαν λόγω αυτού του προνομίου.