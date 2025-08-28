Ο ελληνικής καταγωγής δρ. Δημήτρης Δασκαλάκης, μία από τις γνωστές φυσιογνωμίες στον χώρο της υγείας στις ΗΠΑ και φωνή των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ+, παραιτήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων καταγγέλλοντας αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως ολοκληρωτική αποδόμηση της επιστήμης υπό τον υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Οι λόγοι της παραίτησης

Ο δρ. Δασκαλάκης δημοσίευσε την επιστολή παραίτησής του στο X και στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης. Σε αυτήν, ανέφερε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων του CDC την Πέμπτη, επικαλούμενος ασυμβίβαστες ηθικές και επιστημονικές ανησυχίες.

«Δεν μπορώ να υπηρετήσω σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει το CDC ως εργαλείο για τη δημιουργία πολιτικών και υλικού που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική πραγματικότητα και έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν παρά να βελτιώσουν την υγεία του κοινού», έγραψε ο δρ. Δασκαλάκης. «Διαπιστώνω ότι οι απόψεις που έχουν μοιραστεί αυτός και το προσωπικό του αμφισβητούν την ικανότητά μου να συνεχίσω στον τρέχοντα ρόλο μου στον οργανισμό και στην υπηρεσία της υγείας του αμερικανικού λαού. Αρκετά πια!», συνέχισε ο γνωστός γιατρός.

Ο Δασκαλάκης καταδίκασε στη συνέχεια τον Κένεντι για τον παραγκωνισμό επιστημόνων, την απόκρυψη δεδομένων και την υπαγόρευση προγραμμάτων ανοσοποίησης που, όπως είπε, «απειλούν τη ζωή των νεότερων Αμερικανών και των εγκύων».

My resignation letter from CDC.



Dear Dr. Houry,



I am writing to formally resign from my position as Director of the National Center for Immunization and Respiratory Diseases at the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), effective August 28, 2025, close of business.… — DrDemetre (@dr_demetre) August 27, 2025

Ποιος είναι ο δρ. Δασκαλάκης

Ο δρ. Δασκαλάκης, ένας ομοφυλόφιλος λοιμωξιολόγος που γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον από Έλληνες γονείς, είναι γνωστός σύμφωνα με την ιστοσελίδα Advocate για την ωμή ειλικρίνειά του και τα ορατά τατουάζ του. Ανήλθε σε εξέχουσα θέση ως αναπληρωτής επίτροπος υγείας στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας COVID-19. Αργότερα έγινε διευθυντής του Τμήματος Πρόληψης του HIV και του AIDS του CDC και διορίστηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν ως αναπληρωτής συντονιστής της εθνικής αντίδρασης mpox το 2022, ένας ρόλος που τον έφερε στο προσκήνιο σε εθνικό επίπεδο.

Το Advocate αναφέρει πως εδώ και χρόνια, ο Δασκαλάκης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιδημιών που επηρεάζουν δυσανάλογα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Κατά τη διάρκεια της επιδημίας mpox το καλοκαίρι του 2021 στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση της πανδημικής μηνυματολογίας του CDC.

Ένα χρόνο αργότερα, έγινε ο αρμόδιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου για το mpox, όπου επέμεινε στην πολιτισμικά αρμόζουσα προσέγγιση και την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια. Αυτό το έργο τον έκανε στόχο των δεξιών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικεντρώθηκαν στη σεξουαλικότητά του, τα τατουάζ του και την παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την απόφαση του δρ. Δασκαλάκη συνοδεύουν και άλλες παραιτήσεις που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στην κορυφαία υπηρεσία δημόσιας υγείας των ΗΠΑ. Η Σούζαν Μονάρεζ, διευθύντρια του CDC, η οποία είχε επικυρωθεί από τη Γερουσία, απολύθηκε ξαφνικά μετά από λιγότερο από ένα μήνα στη θέση, με τους δικηγόρους της να λένε ότι είχε στοχοποιηθεί επειδή αρνήθηκε να «σφραγίσει αντιεπιστημονικές, απερίσκεπτες οδηγίες» του Κένεντι.