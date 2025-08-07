Μια συγκινητική στιγμή κατέγραψε η κάμερα στο σπίτι του Πολ Χάρβεϊ, ενός 51χρονου πατέρα δύο εφήβων, ο οποίος αποκάλυψε στον γιο του πως μόλις είχε κερδίσει 1 εκατομμύριο λίρες στο EuroMillions Millionaire Maker, μετά από δύο δύσκολα χρόνια μάχης με τον καρκίνο του εντέρου.

Ο μονογονέας από το Άτλμπορο του Νόρφολκ είχε περάσει εξαντλητικές θεραπείες, ενώ ζούσε σε ένα μικρό σπίτι χωρίς αρκετά υπνοδωμάτια, κοιμώμενος ο ίδιος στο σαλόνι για να εξυπηρετεί τα παιδιά του.

Όταν έμαθε για το μεγάλο έπαθλο που είχε κερδίσει στην κλήρωση της 4ης Ιουλίου, αποφάσισε να κρατήσει μυστικό το νέο μέχρι να το ανακοινώσει στα παιδιά του με τον δικό του τρόπο. Έστησε την κάμερα στην κουζίνα και περίμενε τον γιο του να επιστρέψει από το σχολείο.

«Πόσους εκατομμυριούχους ξέρεις;» τον ρώτησε, με τρεμάμενη φωνή. «Κανέναν, δεν έχω λεφτά», απάντησε ο νεαρός. «Τώρα έχεις», του είπε ο πατέρας, αποκαλύπτοντας το ποσό. Το παιδί αρχικά δεν πίστευε τα λόγια του – «Σταμάτα, με δουλεύεις» – μέχρι που αγκαλιάστηκαν και άρχισαν να γελούν και να χοροπηδούν μέσα στην κουζίνα.

«Ένιωσα έναν κόμπο στο λαιμό μου… Περίμενα πώς και πώς να γυρίσουν τα παιδιά για να τους το πω. Η αντίδρασή τους ήταν ξεκαρδιστική και συγκινητική. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι και ανακουφισμένοι. Δεν το πιστεύουμε ακόμα», δήλωσε ο Πολ Χάρβεϊ στον Τύπο.

Πλάνα για το μέλλον: ένα ταξίδι στην Ελλάδα, νέο σπίτι και στήριξη στα παιδιά

Ο τυχερός πατέρας αποκάλυψε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να κάνει το πρώτο τους ταξίδι στο εξωτερικό – στην Ελλάδα, αφού πρώτα βγάλουν διαβατήρια. «Μιλώ άπταιστα ελληνικά και ανυπομονώ να το δείξω στα παιδιά. Έζησα 12 χρόνια στην Κύπρο και θέλω πολύ να επιστρέψω. Προς το παρόν όμως, ξεκινάμε με διακοπές στην Ελλάδα».

Προτεραιότητα για τον ίδιο αποτελεί η μετακόμιση σε μεγαλύτερο σπίτι ώστε όλοι να έχουν δικά τους υπνοδωμάτια – «Επιτέλους θα έχω δικό μου δωμάτιο, δεν θα κοιμάμαι πια στο σαλόνι» – ενώ σχεδιάζει επίσης να αγοράσει ένα Fiat 500 για την κόρη του, ώστε να μπορέσει να μάθει οδήγηση πριν τις εξετάσεις της.

Παράλληλα, σκοπεύει να στηρίξει τα παιδιά του στις σπουδές και στα πρώτα τους βήματα, βοηθώντας με δίπλωμα, αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης για το πανεπιστήμιο και τη μελλοντική εργασία τους. «Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Τα παιδιά είναι το παν για μένα. Πάντα έρχονται πρώτα», δήλωσε.

Το email που νόμιζε ότι ήταν απάτη

Ο Χάρβεϊ συμμετείχε στην κλήρωση στις 4 Ιουλίου, αλλά δεν είχε συνειδητοποιήσει αμέσως ότι είχε κερδίσει. Μια εβδομάδα αργότερα, έλαβε ένα email από τη National Lottery που του ζητούσε να ελέγξει επειγόντως τον λογαριασμό του. Αρχικά πίστεψε ότι ήταν απάτη, αλλά επιβεβαίωσε τα στοιχεία με τον μοναδικό κωδικό νίκης και έμεινε άφωνος.

«Αυτή η νίκη μάς δίνει πολλές νέες επιλογές, αλλά θέλω να κινηθώ προσεκτικά και να κάνω τα πράγματα σωστά», ανέφερε κλείνοντας.