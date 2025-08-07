Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), ανακοίνωσε την πρόθεση της Γερμανίας να παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και δεσμεύτηκε για εντατικοποίηση των επιτόπιων απορρίψεων μεταναστών, καθώς και για νέες απελάσεις προς χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Συρία.

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Έλεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθάρισε ο κ. Ντόμπριντ μιλώντας στο podcast «Table Today» και πρόσθεσε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες απελάσεις. «Κατορθώσαμε να οργανώσουμε μια πτήση προς το Αφγανιστάν και να απελάσουμε κάποιους από τους πιο σοβαρούς εγκληματίες. Αυτό όμως δεν μπορεί να μείνει ως εφάπαξ μέτρο», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών και διευκρίνισε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προετοιμάζει τώρα την οργάνωση περαιτέρω ειδικών πτήσεων απέλασης προς το Αφγανιστάν και προς την Συρία.

Ο Αλεξάντερ Ντόμπριντ διέταξε την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων στις αρχές Μαΐου, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, χωρίς να αναφερθεί σε διάρκεια της ισχύος τους, με την γερμανική κυβέρνηση να δέχεται δριμεία κριτική για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών. Επιπλέον, στην απόφαση του Βερολίνου απάντησε πρόσφατα με δικούς της ελέγχους και απόρριψη αιτούντων άσυλο η Πολωνία, ενώ κριτική εξακολουθεί να ασκεί και η Γερμανική Αστυνομική Ένωση (GdP), λόγω του φόρτου εργασίας των αστυνομικών ο οποίος παραμένει «πολύ υψηλός», όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αντρέας Ρόσκοπφ. Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών, 14.000 ομοσπονδιακοί αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα από την έναρξη των αυστηρότερων ελέγχων, όπου προηγουμένως υπηρετούσαν 11.000. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο του συνολικού ομοσπονδιακού αστυνομικού προσωπικού. Η ίδια ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει πάντως τονίσει επανειλημμένα ότι το μέτρο δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον.

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Ντόμπριντ απέρριψε εκ νέου το αίτημα γερμανικών πόλεων να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας. «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με όλα τα πιθανά μέτρα που συζητούνται τώρα. Οι εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας είναι συγκινητικές. Για αυτό η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Αλλά προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην βοήθεια επιτόπου», δήλωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι μπορεί μεν να κατανοήσει την ιδέα, αλλά το ζητούμενο, όπως είπε, είναι να λάβουν βοήθεια όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και όχι μόνο κάποιοι λίγοι.

Πόλεις όπως το Ανόβερο, το Ντίσελντορφ, η Βόννη, η Λειψία και το Κίελο έχουν εκφράσει την προθυμία τους να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά εκείνα που χρήζουν ειδικής ιατρικής φροντίδας. Το «πράσινο φως» ωστόσο για κάτι τέτοιο θα πρέπει να δοθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ