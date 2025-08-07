Το Ιράν θα σταθεί στο πλευρό της Χεζμπολάχ και θα στηρίξει όποια απόφαση εκείνη λάβει, ως απάντηση στο σχέδιο αφοπλισμού της που έχει πλέον εγκριθεί από τη λιβανική κυβέρνηση, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Κάθε απόφαση για το ζήτημα του αφοπλισμού επαφίεται σε τελευταία ανάλυση στην ίδια τη Χεζμπολάχ. Θα την υποστηρίξουμε από μακριά, όμως δεν επεμβαίνουμε στις αποφάσεις της», τόνισε ο κ. Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.