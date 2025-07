Το πλοίο Handala, το δεύτερο σκάφος της αποστολής «Στόλος για την Ελευθερία», το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό της Λωριδας της Γάζας προκειμένου να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό, που δοκιμάζεται καθημερινά από τον λιμό και τον πόλεμο, μπλοκαρίστηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου από ειδικές δυνάμεις του Ισραηλινού στρατού.

Tα μέλη του πληρώματος εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, υποστηρίζοντας πως ισραηλινοί κομάντος, υπό τις εντολές του Νετανιάχου, είχαν καταλάβει το πλοίο. Λίγες ώρες νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες για μετακινήσεις ισραηλινών πολεμικών πλοίων προς την περιοχή, ενώ πάνω από το Handala πετούσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο, καταγράφηκαν σκηνές με ακτιβιστές καθισμένους στη γέφυρα του πλοίου, με τα χέρια υψωμένα και να τραγουδούν το αντιφασιστικό τραγούδι «Bella Ciao», τη στιγμή που οι στρατιώτες έπαιρναν τον έλεγχο του σκάφους. Ωστόσο, τρεις διαδικτυακές συνδέσεις που μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο διακόπηκαν λίγα λεπτά αργότερα.

Η οργάνωση Freedom Flotilla κατήγγειλε τη συγκεκριμένη επέμβαση ως «πειρατεία» εκ μέρους του Ισραήλ και χαρακτήρισε «απαγωγή» την αιχμαλωσία των μελών της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας.

SOS! The crew on 'Handala' have been kidnapped by Israeli Occupation Forces.



Tan Safi is a citizen of 'Australia'

Email and Tag the Australian Department of Foreign Affairs and Trade NOW:

Email: [email protected]

X: @dfat and @SenatorWong

Instagram: @dfat and… pic.twitter.com/54HErjcY2H — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) July 26, 2025

Tο ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μέσω X αναφέρει ότι «το ισραηλινό (πολεμικό) ναυτικό εμπόδισε το πλοίο Navarn (σ.σ. η αρχική ονομασία του) να εισέλθει παράνομα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών της Γάζας. Το σκάφος οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς».

Πρόσθεσε πως «απόπειρες χωρίς άδεια να σπάσει ο αποκλεισμός είναι επικίνδυνες, παράνομες και υπονομεύουν τις ανθρωπιστικές προσπάθειες σε εξέλιξη».

Ο ισραηλινός στρατός είχε διαμηνύσει νωρίτερα χθες πως θα επέβαλε «τον νόμιμο αποκλεισμό» της Λωρίδας της Γάζας.

«Επιτέθηκαν σε 21 άοπλους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα»

Σε ανακοίνωσή του, ο «Στόλος της Ελευθερίας» ανέφερε πως το Handala «αναχαιτίστηκε βίαια σε διεθνή ύδατα» από δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ που επιβιβάστηκαν «παράνομα» σε αυτό περίπου «40 ναυτικά μίλια» από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εργαλείο παρακολούθησης πλοίων στο διαδίκτυο δείχνει πως το σκάφος βρισκόταν περίπου 50 χιλιόμετρα από τις αιγυπτιακές αρχές και περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του παλαιστινιακού θυλάκου όταν αναχαιτίστηκε.

“My name is Emma Fourreau.”



“I am French and Swedish.”



“If you’re seeing this video, it means we were illegally intercepted, and I have been kidnapped by Israeli occupation forces.”



ALL EYES ON THE HANDALA FREEDOM FLOTILLA! pic.twitter.com/6tIJXl9S5O — sarah (@sahouraxo) July 26, 2025

«Οι αλήτες του Νετανιάχου ανέβηκαν στο Handala. Επιτέθηκαν σε 21 άοπλους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα, όπου δεν είχαν κανένα τέτοιο δικαίωμα, πρόκειται για απαγωγή με θύματα μεταξύ άλλων δυο γάλλους κοινοβουλευτικούς», ανέφερε με οργή μέσω X ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Κυβέρνηση Μπαϊρού, κάντε κάτι πέρα από το να είσαστε χαλάκι πόρτας του Νετανιάχου», πρόσθεσε.

Το πλοίο απέπλευσε τη 13η Ιουλίου από το ιταλικό λιμάνι των Συρακουσών, στη Σικελία.

Στο σκάφος επιβαίνουν 19 ακτιβιστές διαφόρων εθνικοτήτων, ανάμεσά τους δυο αιρετές του LFI, η Γκαμπριέλ Καταλά και η Έμα Φουρό, καθώς και δυο δημοσιογράφοι.

Το πλοίο, άλλοτε νορβηγική τράτα, μεταφέρει ιατρικό υλικό, τρόφιμα, είδη για παιδιά και φάρμακα.

Το εγχείρημα, χρηματοδοτημένο χάρη σε εκστρατεία συγκέντρωσης δωρεών, είχε σκοπό να σπάσει ο ισραηλινός αποκλεισμός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται η ολοένα πιο σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, και να παραδοθεί βοήθεια.

Το πλήρωμα του Handala είχε ανακοινώσει μέσω X ότι θα άρχιζε απεργία πείνας αν το σκάφος αναχαιτιζόταν και οι επιβαίνοντες συλλαμβάνονταν.

I love these people so much. The crew onboard the Handala freedom flotilla were chanting and singing together just minutes before their abduction by the Israeli forces. They are the best of humanity. We are all Handala. pic.twitter.com/3BgDB0ZwvD — Yipeng Ge 葛义朋 (@yipengGe) July 26, 2025

Η πρωτοβουλία καταγράφτηκε έξι εβδομάδες μετά τον απόπλου του Madleen, άλλου σκάφους του Στόλου της Ελευθερίας, από την Ιταλία την 1η Ιουνίου.

Οι αρχές του Ισραήλ, ο πόλεμος του οποίου εξαπολύθηκε έπειτα από την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, επέβαλε από τις αρχές Μαρτίου απόλυτο αποκλεισμό στον παλαιστινιακό θύλακο, μην επιτρέποντας παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Διεθνείς πιέσεις

Ο αποκλεισμός αυτός οδήγησε σε σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, προτού χαλαρώσει, αλλά μόνον εν μέρει, στα τέλη Μαΐου.

Το Ισραήλ, υπό εντεινόμενη διεθνή πίεση να επιτρέψει την είσοδο μεγαλύτερων ποσοτήτων βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με λιμοκτονία, ανακοίνωσε χθες ότι ξαναρχίζουν άμεσα ρίψεις βοήθειας με αλεξίπτωτα στον παλαιστινιακό θύλακο, με τη Βρετανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εκφράζουν την πρόθεση να συμμετάσχουν.

Σε ανακοίνωσή του, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς καταδίκασε το «νέο έγκλημα πειρατείας» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων «σε διεθνή ύδατα, την αναχαίτιση πλοίου με ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να εμποδιστεί να φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας», η οποία «υφίσταται πολιορκία, είναι θύμα γενοκτονίας και λιμού».