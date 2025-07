Ισραηλινοί στρατιωτικοί επιβιβάστηκαν το Σάββατο το βράδυ στο Handala, σκάφος του «Στόλου της Ελευθερίας», που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, για να πάρουν τον έλεγχό του, σύμφωνα με πλάνα που αναμεταδίδονταν απευθείας από την οργάνωση αυτή αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Σε απευθείας αναμετάδοση διακρίνονταν ακτιβιστές, καθισμένοι στη γέφυρα, με τα χέρια ψηλά, τραγουδώντας το ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι «Bella Ciao», καθώς οι στρατιώτες έπαιρναν τον έλεγχο του σκάφους.

The Israeli genocide forces illegally intercepted and boarded the civilian vessel ‘Handala’ flying the UK flag 🇬🇧 that was bound for Gaza to deliver humanitarian aid to Palestinians. The Israelis have cut all communications from the boat. This is an act of aggression against 🇬🇧. pic.twitter.com/4eLJtx80XV