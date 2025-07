Ο μικρός γιος του ανταποκριτή του CNΝ, Μπράιαν Στέλτερ, εμφανίστηκε σε συνέντευξη του πατέρα του στο αμερικανικό δίκτυο, προσφέροντας στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές.

Βασικό θέμα της σύνδεσης ήταν η αγωγή 10 δισ. δολαρίων που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Wall Street Journal για άρθρο που αφορούσε τον ίδιο και τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Την ώρα που ο Στέλτερ μιλούσε, εμφανίστηκε ο 5χρονος γιος του.

Η παρουσιάστρια Τζέσικα Ντιν συνέχισε τη συζήτηση με τον Στέλτερ, ο οποίος προσπάθησε να μην αποσπαστεί και είχε μόνο κάποιες μικρές αλλαγές στην έκφραση του προσώπου του.

🚨NEW: @brianstelter 's 5-year-old keeps popping into frame during his "CNN Newsroom" appearance🤣 @DailyCaller pic.twitter.com/YlOvFPI5NI

«Εντάξει, Μπράιαν Στέλτερ, σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι είχες και έναν μικρό βοηθό μαζί σου, οπότε δώσε του τις ευχαριστίες μας», είπε με χιούμορ η Στέλτερ στο τέλος της συζήτησης.

«Συγγνώμη για τον 5χρονο γιο μου, είναι ώρα ύπνου στο σπίτι μας», είπε εκείνος, με την παρουσιάστρια να τον καθησυχάζει: «Είμαστε μια οικογενειακή εκπομπή, είναι πάντα ωραίο να έχεις μερικά επιπλέον χέρια».

Στη συνέχεια, ο ανταποκριτής του CNN ανέβασε στιγμιότυπο στο Twitter και έγραψε: «Προσπάθησα πολύ να μην ξεκαρδιστώ στα γέλια όταν “τρύπωσε” στη συνέντευξη».

LOL, yes, I tried my best not to break out laughing when he snuck into the camera shot https://t.co/JAVIlw4Cg9 pic.twitter.com/fHk3vBINQq