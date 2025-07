Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκνευρισμένος με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και Ουκρανοί θεώρησαν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άλλαξε στάση υπέρ της χώρας τους, γεγονός που απέδωσαν στη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Guardian, χιλιάδες memes κατακλύζουν το διαδίκτυο, αποκαλώντας την πρώτη κυρία των ΗΠΑ «πράκτορα Μελάνια Τραμπένκο» ή ζητώντας να λάβει παράσημο.

Το Business in Ukraine έγραψε ότι «υπάρχει πολλή αγάπη απόψε στα social media για τη Μελάνια Τραμπ», με αφορμή και την ανακοίνωση ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν συστήματα Patriot στην Ουκρανία.

Our Man Melan

Ukrainians have praised “undercover agent” Melan Trumpinski https://t.co/mIRCaqIyqk

Men in Black – Jesuit Theater pic.twitter.com/XxDZRXYK5h