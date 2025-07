Μια εντυπωσιακή φωτογραφία ενός φαινομένου γνωστού ως Παροδικό Φωτεινό Γεγονός (TLE) που κατέγραψε πάνω από καταιγίδα στο Μεξικό και την έρημο των νοτιοδυτικών ΗΠΑ δημοσίευσε μια αστροναύτης της NASA, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Nichole Ayers, ανήρτησε την εικόνα στα social media γράφοντας: «Απλά. Ουάου. Καθώς περνούσαμε πάνω από το Μεξικό και τις ΗΠΑ σήμερα το πρωί, “έπιασα” αυτό το sprite.»

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, αναφέρει πως τα sprites προκαλούνται συχνά από θετικά κεραυνικά πλήγματα μεταξύ συννέφου και εδάφους, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν ένα ηλεκτρικό πεδίο που εκτείνεται για πολλά μίλια πάνω από την καταιγίδα, φτάνοντας στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Το φαινόμενο έχει κυρίως κόκκινο χρώμα, διαρκεί μόνο ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και συμβαίνει τόσο ψηλά στην ατμόσφαιρα, που σπάνια είναι ορατό με γυμνό μάτι – εκτός, φυσικά, αν βρίσκεστε περίπου 400 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.



Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA