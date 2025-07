Συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή που αεροπλάνο στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας εν μέσω ισχυρών ανέμων προσπαθεί να προσγειωθεί.

Ο πιλότος του αεροσκάφους A320 της Marabu Airlines με χειρουργικές κινήσεις καταφέρνει να πατήσει στον τροχόδρομο του αεροδρομίου, αλλά οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν την αναπήδηση του αεροσκάφους, το οποίο προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

In #Madeira, Marabu Airbus A320neo from Nuremberg made an insane landing on runway 05 amid strong crosswinds. On June 30, many flights were diverted due to the strong winds, pilots were reporting windshear.



