Η κόντρα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του επιχειρηματία, Έλον Μασκ, φαίνεται να κλιμακώνεται, με αφορμή το προσχέδιο προϋπολογισμού που παρουσίασε η κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε σήμερα το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) να εξετάσει το ενδεχόμενο να περικόψει τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι εταιρείες του διευθύνοντα συμβούλου της Tesla, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Ο Έλον λαμβάνει μακράν τις περισσότερες επιδοτήσεις από οποιοδήποτε ανθρώπινο ον στην ιστορία. Θα πρέπει πιθανόν να κλείσει το μαγαζί και να επιστρέψει σπίτι στη Νότια Αφρική», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Τέλος οι εκτοξεύσεις πυραύλων, οι δορυφόροι ή η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η χώρα μας θα εξοικονομήσει μια ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Μήπως θα πρέπει το DOGE να το δει καλά αυτό; ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΘΟΥΝ!!!»

Η έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε έπειτα από κάποιες αναρτήσεις του Έλον Μασκ, ο οποίος αποκάλυψε το όνομα του κόμματος που, όπως υποστηρίζει, θα ιδρυθεί εφόσον εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Ο Μασκ κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «παράλογες δαπάνες» που εκτοξεύουν το όριο χρέους κατά πέντε τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό-ρεκόρ, και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα που «θα νοιάζεται πραγματικά για τον λαό».

It is obvious with the insane spending of this bill, which increases the debt ceiling by a record FIVE TRILLION DOLLARS that we live in a one-party country – the PORKY PIG PARTY!!



Time for a new political party that actually cares about the people.