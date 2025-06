Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Βερολίνου, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε υπό ανέγερση πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Tiergarten, προκαλώντας τρεις ισχυρές εκρήξεις.

Όπως αναφέρει το news.az, η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε υπό ανέγερση πολυώροφο κτίριο, σε μικρή απόσταση από τα κεντρικά γραφεία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), στην περιοχή Tiergarten. Σύμφωνα με πληροφορίες από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις, που πιθανότατα προκλήθηκαν από φιάλες αερίου που χρησιμοποιούνταν στο εργοτάξιο.

Breaking: Emergency services in Berlin are battling a major fire.

A spokesman for the fire brigade said the blaze was in a high-rise building under construction in the city center.



More details when have them. pic.twitter.com/vFa52KV9dh