Η παρουσιάστρια ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν που έτρεξε να σωθεί όταν το στούντιο δέχτηκε ισραηλινή βόμβα, επέστρεψε στο δελτίο ειδήσεων λίγο αργότερα.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε βίντεο στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας:

«Η κ. Sahar Emami, η παρουσιάστρια ειδήσεων συνέχισε με θάρρος το δελτίο ειδήσεων κατά τη διάρκεια ισραηλινής επίθεσης στην έδρα της εθνικής τηλεόρασης του Ιράν, επέστρεψε στη ζωντανή μετάδοση λίγα λεπτά μετά την επίθεση».

Ms. Sahar Emami, the news anchor who courageously continued the news cast during an Israeli attack on Iran’s national television headquarters, returned to live broadcast minutes after a second attack. pic.twitter.com/GZPcaagn8r