Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο από τη σφοδρή επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εγκατάσταση διύλισης πετρελαίου στην πόλη Ένγκελς, στην περιφέρεια Σαράτοφ στη Ρωσία.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά στον χώρο του διυλιστηρίου, το οποίο βρίσκεται κοντά στη στρατιωτική βάση Engels-2 — μια από τις βασικές τοποθεσίες ανάπτυξης ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών.

Our favorite oil depot in Engels. Is it burning? Oh yes, it is!



Back in January, drones already paid a visit here — and the fire raged for days.



This depot stored fuel for Russia’s strategic aviation. Well, used to.



The governor of Saratov region confirmed the fire — but, of… pic.twitter.com/upBOfEOenu