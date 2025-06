Το τραγικό συμβάν έγινε τον Ιούλιο του 2024, όταν πέντε νεαροί δολοφόνησαν έναν Έλληνα τουρίστα στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, αφού τον ακολούθησαν για περισσότερο από μισή ώρα όταν έφυγε από ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Ο 26χρονος Αντώνης Αντωνιάδης μαχαιρώθηκε στο στήθος και υπέστη βαθύ τραύμα στο μηρό καθώς ετοιμαζόταν να μπει στο σπίτι στο οποίο διέμενε, στο Florence Terrace στο New Cross, όπως ειπώθηκε στο Old Bailey.

Η δίκη για τη δολοφονία του Αντώνη Αντωνιάδη ξεκίνησε σήμερα, με τους πέντε νεαρούς κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το BBC ο Αντώνης Αντωνιάδης πέθανε από τα τραύματά του δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου 2024.

Οι Sofian Alliche, 20 ετών, Shian Johnson, 25 ετών, Joshua McCorquodale, 20 ετών, Alfie Hipple, 18 ετών και ένας 17χρονος κατηγορούμενος που δεν μπορεί να κατονομαστεί λόγω της ηλικίας του, όλοι από το βόρειο Λονδίνο, αρνούνται τη δολοφονία και τη συνωμοσία για ληστεία.

O Αντώνης Αντωνιάδης βρισκόταν στο Λονδίνο για διακοπές με δύο φίλες του «για να δουν την πόλη και να διασκεδάσουν» και είχαν πάει σε ένα κλαμπ όχι μακριά από το Oxford Circus τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου.

Ο εισαγγελέας Γουίλιαμ Έμλιν Τζόουνς είπε ότι περίπου στις 08:15 (τοπική ώρα) οι τρεις τους έκλεισαν ένα Uber για μια διεύθυνση στο New Cross.

«Δεν είχαν ιδέα ότι τους παρακολουθούσαν», είπε. «Δεν είχαν ιδέα ότι πέντε νεαροί άνδρες τριγυρνούσαν έξω από το νυχτερινό κέντρο με ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, όλη τη νύχτα, ψάχνοντας για κάποιον που θα μπορούσαν να ληστέψουν».

Τη στιγμή που ο Αντώνης Αντωνιάδης και οι φίλες του έφτασαν στο σπίτι στο οποίο διέμεναν, τον πλησίασαν «τέσσερις άνδρες με κουκούλες». Ένα πέμπτο άτομο, ο οδηγός, έμεινε πίσω στο κλεμμένο αυτοκίνητο «για να προετοιμάσει τη διαφυγή τους», είπε ο Έμλιν Τζόουνς.

Οι πέντε δράστες ήθελαν να κλέψουν την τσάντα του Έλληνα τουρίστα, αλλά εκείνος αντιστάθηκε και χτύπησε έναν από τους επιτιθέμενους με ένα μπουκάλι που κρατούσε ακόμα από τη νυχτερινή του έξοδο.

Τουλάχιστον δύο από τους δράστες είχαν μαχαίρια και ένας από αυτούς φώναξε «ching him» – αργκό για το «μαχαίρωσέ τον». Ο Αντώνης Αντωνιάδης περικυκλώθηκε από τους τέσσερις ληστές που τον χτύπησαν, τον κλώτσησαν και τον μαχαίρωσαν.

Στη συνέχεια, οι άνδρες έτρεξαν πίσω στο αυτοκίνητο που τους περίμενε, «αφήνοντας το θύμα τους να αιμορραγεί μέχρι θανάτου», όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

«Ο κ. Αντωνιάδης βρισκόταν εδώ στο Λονδίνο για διακοπές, ένας τουρίστας που είχε έρθει για διακοπές από το σπίτι του στην Ελλάδα. Είχε έρθει με δύο φίλες του, τη Μαρία και την Τία, περνούσαν την εβδομάδα βλέποντας την πόλη, μένοντας με έναν φίλο, διασκεδάζοντας», ξεκίνησε να περιγράφει ο εισαγγελέας Έμλιν Τζόουνς, σύμφωνα με την DailyMail.

