Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον εντοπισμό των σορών της Τζούντι Χαγκάι και του Γκαντ Χαγκάι, ενός αγαπημένου ζευγαριού από το κιμπούτς Νιρ Οζ, που κρατούνταν όμηροι για 608 ημέρες στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η τραγωδία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όταν το ζευγάρι, κάνοντας τον καθημερινό τους πρωινό περίπατο, απήχθη και δολοφονήθηκε.

Η είδηση ήρθε έπειτα από ανάρτηση που έκανε ο ισραηλινός στρατός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ανακοινώνοντας τον εντοπισμό των σορών του ζευγαριού.

Η Τζούντι, καθηγήτρια αγγλικών ειδικής αγωγής και φροντίστρια, και ο Γκαντ, μάγειρας στην κοινότητά τους, ήταν γνωστοί για την αγάπη και την αφοσίωσή τους στον τόπο τους, αγαπητοί σε όλους όσοι τους γνώριζαν.

