Η Σαουδική Αραβία αναμένεται να επιτρέψει την πώληση και περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ το 2026, στο πλαίσιο των προετοιμασιών της για τη φιλοξενία μεγάλων διεθνών εκδηλώσεων, όπως η Expo 2030 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034, σύμφωνα με σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης.

Η απαγόρευση του αλκοόλ ισχύει στη Σαουδική Αραβία από το 1952, τόσο από πολίτες όσο και από αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με το saudimoments.com, το νέο πλαίσιο θα ισχύει για περίπου 600 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελή θέρετρα, διπλωματικές ζώνες και τουριστικές αναπτύξεις όπως η Neom, το νησί Sindalah και το Red Sea Project.

Τα επιτρεπόμενα σημεία θα μπορούν να σερβίρουν μπύρα, κρασί και μηλίτη (cider). Ωστόσο, ποτά με περιεκτικότητα άνω του 20% σε αλκοόλ – όπως τα αποστάγματα – θα παραμείνουν περιορισμένα.

Beginning in 2026, Saudi Arabia will permit alcohol sales at approximately 600 locations.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/KV2A3I3L1k