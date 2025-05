Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, ολοκληρώθηκε στη Ρώμη με «κάποια πρόοδο, όμως όχι καταληκτική», σύμφωνα με το Ομάν, τη χώρα που μεσολάβησε για την επαφή των δύο χωρών.

Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι σκοντάφτουν στο θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν, εχθροί μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 και την ανατροπή της φιλοδυτικής μοναρχίας, ξεκίνησαν στις 12 Απριλίου συνομιλίες για το ακανθώδες θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Γύρω στις 18.00 το Ομάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του Αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ τερματίστηκαν έπειτα από τρεις ώρες.

«Ελπίζουμε να αποσαφηνίσουμε τα εκκρεμή θέματα τις επόμενες ημέρες ώστε να προχωρήσουμε στον κοινό στόχο μας, να φτάσουμε σε μια βιώσιμη συμφωνία» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ αλ Μπουσάιντι.

