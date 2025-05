Για μήνες, η Savannah Stuthers υπέφερε από έντονους πόνους και αιμορραγία, ενώ οι γιατροί την καθησύχαζαν ότι πρόκειται απλώς για «ορμονικά» συμπτώματα. Η αλήθεια, όμως, ήταν πολύ πιο ανησυχητική: η 20χρονη φοιτήτρια ζούσε εν αγνοία της με έναν σπάνιο τύπο όγκου, ένα τεράτωμα, το οποίο μεγάλωνε μέσα της από τη γέννησή της.

Όταν αφαιρέθηκε, ο όγκος είχε διαστάσεις 10×10 εκατοστά και περιείχε τρίχες, λίπος, τρία πλήρως σχηματισμένα δόντια και κάτι που έμοιαζε με μάτι. «Όταν έμαθα τι υπήρχε μέσα μου, φρίκαρα», δήλωσε η Savannah. «Ένιωσα αηδία. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μεγάλωνε μέσα μου επί 18 χρόνια, οι γιατροί μού είπαν ότι αναπτυσσόταν από τότε που γεννήθηκα».

Σύμφωνα με την Daily Mail, τα τερατώματα ή δερμοειδείς κύστεις μπορεί να εμφανιστούν σε άνδρες, γυναίκες ακόμa και παιδιά. Πρόκειται για σάκους γεμάτους με υγρό και ιστούς του σώματος όπως τρίχες, δέρμα, λίπος, ακόμα και δόντια ή οστά. Δημιουργούνται από γεννητικά κύτταρα, τα οποία αντί να εξελιχθούν σε ωάρια ή σπερματοζωάρια, αναπτύσσονται παθολογικά σε τερατώματα.

Όπως εξηγεί η δρ Samantha Joseph, γενική ιατρός με εξειδίκευση στη γυναικολογία στο Βόρειο Λονδίνο, αυτά τα τερατώματα μπορεί να αναπτύσσονται αργά ή πιο γρήγορα και να φτάσουν σε μέγεθος μέχρι και 15 εκατοστά. Συνήθως εμφανίζονται στο κεφάλι, τον αυχένα, τη σπονδυλική στήλη ή τις ωοθήκες. Η περίπτωση της Savannah αφορούσε ωοθηκικό τεράτωμα, τον πιο κοινό τύπο κύστης στην ωοθήκη που εμφανίζεται κυρίως σε γυναίκες κάτω των 40.

Σύμφωνα με τη δρ Shree Datta, μαιευτήρα-γυναικολόγο στο The Portland Hospital for Women and Children στο Λονδίνο, οι κύστεις αυτές, παρότι συνήθως καλοήθεις, αφαιρούνται χειρουργικά, καθώς σπάνια μπορεί να γίνουν κακοήθεις και να εξαπλωθούν. Συχνά παραμένουν απαρατήρητες μέχρι να προκαλέσουν συμπτώματα, όπως πόνο, δυσφορία στην κοιλιά, φούσκωμα ή αλλαγές στην έμμηνο ρύση.

Επιπλέον, υπάρχει μικρός κίνδυνος, περίπου 1%, να γίνουν καρκινικές, ενώ μπορεί να σπάσουν ή να προκαλέσουν στρέψη της ωοθήκης (ovarian torsion), μια κατάσταση που απαιτεί επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η Savannah ήταν 18 ετών όταν ξεκίνησαν τα συμπτώματα, κατά το πρώτο της έτος στο πανεπιστήμιο. Αποφάσισε να αλλάξει αντισυλληπτική μέθοδο, εγκαταλείποντας το χάπι για το μη ορμονικό σπιράλ (IUD). Η διαδικασία τοποθέτησης ήταν εξαιρετικά επώδυνη και παρά τη συνεχιζόμενη αιμορραγία και τον πόνο, οι γιατροί την καθησύχαζαν ότι το σώμα της απλώς προσαρμοζόταν.

Η αιμορραγία όμως επιδεινωνόταν και η ίδια ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για υπερηχογράφημα, οι γιατροί επέμεναν ότι δεν ήταν απαραίτητο. Οκτώ μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, μετά από έντονη αιμορραγία, πήγε στα επείγοντα όπου διαγνώστηκε με μεγάλη κύστη 8 εκατοστών στην ωοθήκη.

Λίγες ημέρες μετά, υποβλήθηκε σε επέμβαση. Οι γιατροί αρχικά σχεδίαζαν λαπαροσκοπική αποστράγγιση, όμως λόγω του μεγέθους του όγκου προχώρησαν σε ανοικτή επέμβαση, αφαιρώντας τόσο την κύστη όσο και την ωοθήκη. Με έκπληξη διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τεράτωμα.

«Είχε τρίχες, λίπος, τραπεζίτες και κάτι που έμοιαζε με μάτι», λέει η Savannah. «Το στόμα μου έμεινε ανοιχτό όταν μου είπε η μητέρα μου τι αφαίρεσαν, μου έβγαλε και φωτογραφία γιατί το σοκ ήταν μεγάλο».

Η ανάρρωσή της ήταν δύσκολη και επώδυνη, με τρεις ουλές: στον αφαλό, στο ισχίο και μια μεγάλη στην κάτω κοιλιά. Όπως αναφέρει, δυσκολευόταν ακόμα και να σηκωθεί από το κρεβάτι χωρίς βοήθεια, ενώ οι παρενέργειες από τα παυσίπονα την ανάγκασαν να τα διακόψει.

Επιπλέον, η Savannah αποκάλυψε ότι από παιδί έπασχε από υποασβεστιαιμία, χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, κάτι που ίσως οφείλεται στο τεράτωμα, το οποίο απορροφούσε το ασβέστιο από το σώμα της. Μάλιστα, θυμάται ότι σε ηλικία οκτώ ετών έσπασε ένα δόντι και χρειάστηκε να του τοποθετηθεί ασημένια θήκη.

Έναν χρόνο μετά την αφαίρεση του τερατώματος, ανέπτυξε νέα κύστη 4 εκατοστών στην εναπομείνασα ωοθήκη. Μετά από νέα αιμορραγία και πόνους, επισκέφθηκε ξανά τα επείγοντα. Όπως την ενημέρωσαν, οι κύστεις αυτές μπορεί να είναι φυσιολογικές κατά τον κύκλο.

Πρόσφατα, ανάρτησε φωτογραφία του τερατώματος στο TikTok για να διαψεύσει όσους αμφισβητούσαν την ιστορία της. Η φωτογραφία διαγράφηκε λόγω του περιεχομένου, αλλά η επόμενη ανάρτησή της, στην οποία εξηγούσε την εμπειρία της μαζί με τη φωτογραφία, έγινε viral με πάνω από 34 εκατομμύρια προβολές.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα αρνητικά σχόλια. «Κάποιος είπε “Πρόσεχε εκεί κάτω, μπορεί να σε δαγκώσει”, άλλος με κατηγόρησε ότι σκότωσα μωρό», λέει η Savannah. «Αλλά όπως εξηγώ συνέχεια, δεν ήταν μωρό, δεν ήμουν έγκυος. Δεν ήταν ζωντανό», συμπλήρωσε.

Εκφράζει την απογοήτευσή της που οι γιατροί δεν την άκουσαν από την αρχή. «Ίσως αν με άκουγαν όταν έβαλα το σπιράλ, να είχαν εντοπίσει την κύστη νωρίτερα και να είχα κρατήσει και τις δύο ωοθήκες μου», δηλώνει.

Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει ανακουφισμένη και προσπαθεί να διατηρήσει το χιούμορ της: «Μπήκα για εγχείρηση και λέω ότι βγήκα σαν να είχα γεννήσει τον κακό μου δίδυμο. Είναι αηδιαστικό και παράξενο, αλλά και κάπως συναρπαστικό. Είμαι απλώς χαρούμενη που το ξεφορτώθηκα».