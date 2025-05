Το CNN έφερε στη δημοσιότητα συνομιλίες που υπέκλεψαν Ουκρανοί από το ρωσικό στρατόπεδο και ακούγεται Ρώσος διοικητής να διατάζει την εκτέλεση Ουκρανών στρατιωτών που παραδίδονται, τονίζοντας να μείνει ζωντανός μόνο ο διοικητής.

«Σκοτώστε τους φαντάρους, συλλάβετε τον διοικητή», ακούγεται να λέει μια φωνή, με το περιστατικό να φέρεται πως έγινε στην Ζαπορίζια τον περασμένο Νοέμβριο.

Οι επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου που έχουν υποκλαπεί από την Ουκρανία και έλαβε το CNN από έναν ουκρανικό αξιωματούχο πληροφοριών, φαίνεται να «ταιριάζουν» με πλάνα από drone μιας ύποπτης εκτέλεσης από Ρώσους. Το βίντεο δείχνει έξι στρατιώτες να κείτονται μπρούμυτα στο έδαφος, με τουλάχιστον δύο να πυροβολούνται και έναν άλλο να απομακρύνεται.

Αυτοί οι θάνατοι βρίσκονται υπό έρευνα από τους Ουκρανούς εισαγγελείς, οι οποίοι έδωσαν στη δημοσιότητα ένα στιγμιότυπο του βίντεο από drone στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος που γνωρίζει για την έρευνα είπε ότι οι ίδιες οι υποκλοπές συνομιλιών που είχε το CNN εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις δολοφονίες.

Το CNN δεν μπόρεσε να εξακριβώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες συνομιλίες ή να επιβεβαιώσει ότι οι επικοινωνίες συνδέονταν άμεσα με τα πλάνα του drone, αλλά ένας ειδικός που ανέλυσε τα αρχεία ήχου είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν παραποιηθεί.

New investigation from @npwcnn:



Radio communications intercepted by Ukraine and obtained exclusively by CNN appear to capture Russian orders to execute surrendering Ukrainian troops – in violation of international law.https://t.co/bvr5wcHxr1