Αυτοκτόνησε ο 31χρονος τραγουδιστής των Dropout Kings, Adam Ramey, λίγες μέρες πριν από τα γενέθλιά του.

Ο Adam Ramey, ο βασικός τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των Dropout Kings, πέθανε έπειτα από μια «μακρά και επώδυνη μάχη με τον εθισμό» τη Δευτέρα. «Αυτοκτόνησε μόλις πέντε ημέρες πριν γιορτάσει τα 32α γενέθλιά του», σύμφωνα με τη σελίδα GoFundMe που δημιούργησε η κουνιάδα του τραγουδιστή.

«Ο Adam δεν ήταν απλώς ο κουνιάδος μου», έγραψε η Jamie Varner στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων. «Ήταν σαν πραγματικός αδελφός για εμένα. Μου έσωσε τη ζωή σε μια από τις πιο σκοτεινές μου στιγμές και πάντα εμφανιζόταν για τους ανθρώπους που αγαπούσε. Έδινε ζωή και ενέργεια σε κάθε δωμάτιο, σε κάθε οικογενειακή συγκέντρωση και σε κάθε σκηνή που ανέβαινε. Το να τον παρακολουθώ να παίζει -ειδικά σε τοπικές συναυλίες στο Φοίνιξ ή όταν ερχόταν στην Τάμπα- ήταν αξέχαστο», είπε η ίδια.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τη σελίδα GoFundMe θα καλύψουν τα έξοδα κηδείας και μνημοσύνου, θα βοηθήσουν στην άμεση οικονομική στήριξη της 29χρονης χήρας του Ramey, Jamie και θα δημιουργήσουν ένα ταμείο για το κολέγιο του 18 μηνών γιου τους, Jude.

«Τώρα η Jamie πενθεί τον έρωτα της ζωής της, ενώ μεγαλώνει μόνη της το αγοράκι τους», συνέχισε το μέλος της οικογένειας στο GoFundMe. «Αντιμετωπίζει όχι μόνο αφάνταστο σπαραγμό, αλλά και το οικονομικό βάρος των εξόδων της κηδείας».

Η σελίδα έχει συγκεντρώσει 40.760 δολάρια από τον στόχο των 60.000 δολαρίων μέχρι το πρωί της Τετάρτης.

Οι Dropout Kings σχηματίστηκαν στο Φοίνιξ το 2016 και περιγράφουν το στιλ τους ως «μια γενεαλογική εξέλιξη των ροκ συγκροτημάτων που εμπλουτίζονται με ραπ, όπως οι Linkin Park και οι Limp Bizkit», σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους.

Το rap-metal συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ από το 2018 και τραγούδια όπως τα «Unholy», «Glitch Gang» και «I Ain’t Depressed» έχουν λάβει εκατομμύρια ακροάσεις σε όλες τις πλατφόρμες.

Τα μέλη της μπάντας του Ramey αντέδρασαν στην τραγική είδηση του θανάτου του frontman τη Δευτέρα: «Η ζωή αποκαλύπτεται με τρόπους που δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις».

«Το rollercoaster τού να κυνηγάς τα όνειρά σου και να δημιουργείς με τα αδέρφια και τους φίλους σου είναι μια χαρά που λίγοι γνωρίζουν με την πιο γνήσια έννοια. Ήμασταν πέρα για πέρα ευλογημένοι που βιώσαμε μαζί τους Dropout Kings».

«Ακόμα και έτσι, δεν μπορούμε πάντα να περιμένουμε τα πράγματα να πάνε όπως τα ονειρευόμαστε ούτε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ξεχωριστή είναι κάθε στιγμή με τους φίλους και την οικογένειά μας, μέχρι αυτές οι στιγμές να γίνουν αναμνήσεις», συμπλήρωσαν.

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Ρομπ Σεμπάστιαν, δήλωσε ότι η ανταπόκριση στον θάνατο του Ramey ήταν «συγκλονιστική».

«I f-king love you more than words can f-king say, man», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σεμπάστιαν σε ένα story του στο Instagram που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Δευτέρας. «Σε θέλω πίσω εδώ… μαζί μας, με την οικογένειά σου… αυτό δεν είναι αληθινό. Είναι απολύτως γελοίο».

«Παρακαλώ υποστηρίξτε την οικογένεια του εκλιπόντος μεγάλου αδελφού μου, καθώς προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτή την καταστροφική απώλεια», έγραψε άλλο μέλος του συγκροτήματος, ο Eddie.