Η κυβέρνηση Τραμπ επεξεργάζεται ένα σχέδιο για τη μόνιμη μετεγκατάσταση έως και ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας στη Λιβύη, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBC News την Παρασκευή, το οποίο επικαλείται πέντε άτομα με γνώση του θέματος.

Επικαλούμενο δύο άτομα με άμεση γνώση και έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ, το NBC ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο εξετάζεται σοβαρά, σε σημείο που οι ΗΠΑ το έχουν ήδη συζητήσει με την ηγεσία της Λιβύης. Σε αντάλλαγμα για την επανεγκατάσταση των Παλαιστινίων, η κυβέρνηση θα αποδεσμεύσει προς τη Λιβύη δισεκατομμύρια δολάρια που οι ΗΠΑ είχαν παγώσει πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

The Trump administration is working on a plan to permanently resettle 1 million Palestinians from Gaza to Libya.



