Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε συνομιλίες για την εγκατάσταση «κέντρων επιστροφής» των αιτούντων άσυλο εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, μια πρακτική παρόμοια με αυτήν που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Συζητάμε με ορισμένες χώρες για αυτά τα κέντρα επιστροφής, τα θεωρώ μια πραγματική σημαντική καινοτομία», είπε ο Στάρμερ από τα Τίρανα, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα.

Ο Εργατικός πρωθυπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν αυτά τα «κέντρα», σχολιάζοντας μόνο ότι ο στόχος είναι να καταστούν αποτελεσματικότερες οι απελάσεις προσώπων που δεν δικαιούνται άσυλο στη Βρετανία. Δεν διευκρίνισε ούτε με ποιες χώρες συνομιλεί.

«Αυτό θα εφαρμοστεί κυρίως για τα πρόσωπα που έχουν εξαντλήσει όλα τα νομικά μέσα για να παραμείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο», εξήγησε στη συνέχεια ένας εκπρόσωπός του.

Ο Έντι Ράμα έσπευσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου στην Αλβανία, αν και έχει υπογράψει με την Ιταλία μια συμφωνία για τη λειτουργία δύο τέτοιων κέντρων κράτησης παράτυπων μεταναστών στη χώρα του. «Το μοντέλο αυτό χρειάζεται χρόνο για να δοκιμαστεί», είπε, προσπαθώντας να εξηγήσει γιατί αυτά τα κέντρα είναι ουσιαστικά άδεια από τη στιγμή που κατασκευάστηκαν. «Εάν λειτουργήσει, θα μπορούσε να επαναληφθεί, όχι στην Αλβανία, αλλά σε άλλες χώρες της περιοχής», πρόσθεσε.

Όταν ανέλαβε την εξουσία, πέρυσι τον Ιούλιο, ο Στάρμερ εγκατέλειψε το αμφιλεγόμενο σχέδιο της προηγούμενης, συντηρητικής κυβέρνησης, να απελάσει αιτούντες άσυλο και μετανάστες στη Ρουάντα, όπου θα παρέμεναν μέχρι να εξεταστεί το αίτημά τους.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι το σχέδιο του Στάρμερ είναι «πιο αδύναμο» από αυτό που εγκαταλείφθηκε. «Δεν θα σταματήσει τις λέμβους. Οι άνθρωποι θα δοκιμάζουν την τύχη τους, γνωρίζοντας ότι μπορεί να μείνουν στο ΗΒ εφόσον τους χορηγηθεί άσυλο», εξήγησε.

Starmer is making an effort, but this will NOT stop the boats.



People will still try their luck knowing they can stay in Britain if granted asylum so it won’t get rid of asylum hotels in the UK.



We left Labour a real deterrent. This is weaker than the Rwanda plan and won’t… https://t.co/PevWRRRYc4