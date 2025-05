«Κλειστά χαρτιά» κρατάει η Μόσχα για τις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Τουρκία, με τις πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες για τη συμμετοχή της ή μη, να είναι μετρημένες και αντιφατικές. Ειδικότερα, ενώ είχε γίνει γνωστό ότι θα ηγείτο της ρωσικής αντιπροσωπείας ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, τελικά σήμερα έγινε γνωστό ότι δεν θα παραστεί.

Ο Ζελένσκι από τις πλευρά του έχει επανειλημμένα καλέσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για απευθείας διαπραγματεύσεις ενώ πιέσεις έχει ασκήσει και ο Τραμπ για την παρουσία του Ρώσου προέδρου στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων.

Όλα κρέμονται σε μια κλωστή, καθώς η στάση του Κιέβου και η συμμετοχή, ή όχι, στις διαπραγματεύσεις, θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από το αν τελικά θα πάει στην Κωνσταντινούπολη ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε μήνυμά του το βράδυ της Τετάρτης πως συζήτησε με την ομάδα του για τη μορφή των επερχόμενων συνομιλιών στην Τουρκία, αναμένοντας να δει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία πριν αποφασίσει την επόμενη κίνηση της Ουκρανίας.

«Περιμένω να δω ποιος θα έρθει από τη Ρωσία και μετά θα αποφασίσω τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ουκρανία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας αμφιβολίες για την προθυμία της Μόσχας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει το ενδεχόμενο να παραστεί στις συνομιλίες στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τον ισχυρότερο παράγοντα επιρροής στη διαδικασία.

«Αυτή η εβδομάδα ίσως πραγματικά να αλλάξει πολλά. Όλα κρίνονται αυτή τη στιγμή», ανέφερε με νόημα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την έκβαση των επαφών.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.



