Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ αλ Σιμπάνι δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να άρει τις κυρώσεις σε βάρος της Δαμασκού σηματοδοτεί «μια νέα αρχή» στην πορεία για την ανοικοδόμηση της χώρας του.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σύρος υπουργός ευχαρίστησε επίσης τη Σαουδική Αραβία, η οποία «διευκόλυνε» την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα την Τρίτη την άρση όλων των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Συρία.

Στην ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε αυτήν την απόφαση μετά τις συνομιλίες που είχε για το θέμα με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κάναμε βήματα για να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις» με τη Δαμασκό, πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα του η νέα συριακή κυβέρνηση να καταφέρει να σταθεροποιήσει τη χώρα, η οποία έχει βιώσει «πολλά βάσανα».

«Τώρα όμως ήρθε η ώρα τους να λάμψουν. Τις καταργούμε όλες τις κυρώσεις», δήλωσε. «Καλή τύχη, Συρία, δείξε μας κάτι πολύ ξεχωριστό».

BREAKING: Trump to lift US sanctions on Syria.



Donald Trump says he will end sanctions to "give them a chance at greatness" ahead of a meeting with Syrian President Ahmed al-Sharaa.https://t.co/hxD7YLga3G



