Δέκα σχεδόν ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βανς, με δήλωσή του είχε προκαλέσει την αντίδραση -μεταξύ άλλων- του νέου Πάπα, Λέων ΙΔ’.

Ειδικότερα, μιλώντας στις 29 Ιανουαρίου στο Fox News, ο Βανς είχε πει: «Υπάρχει μια χριστιανική ιδέα που λέει να αγαπάς την οικογένειά σου, να αγαπάς τον πλησίον και έπειτα να αγαπάς την κοινότητά σου, και μετά τους συμπολίτες σου και μετά από αυτό κατά προτεραιότητα τον υπόλοιπο κόσμο. Μεγάλο μέρος της άκρας Αριστεράς το γύρισε αυτό ανάποδα».

Ο -τότε- Καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, είχε απαντήσει στον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. «Ο Τζέι Ντι Βανς έχει άδικο: ο Χριστός δεν μας ζητά να ιεραρχήσουμε την αγάπη μας για τους άλλους».

