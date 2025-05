Η ένταση ανάμεσα σε Ινδία και Πακιστάν κλιμακώθηκε απότομα την Τετάρτη, καθώς σημειώθηκε «αερομαχία» μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών των δύο χωρών. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, κατά τη διάρκεια της εμπλοκής καταρρίφθηκαν πέντε ινδικά μαχητικά.

Όπως μετέδωσε στο CNN ανώτερη πηγή των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μία από τις «μεγαλύτερες και μακρύτερες σε διάρκεια στην πρόσφατη ιστορία της αεροπορίας».

Την επόμενη ημέρα, εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι καταρρίψαμε πέντε ινδικά μαχητικά, τρία Rafale, ένα SU-30 και ένα MiG-29».

Η αεροπορική σύγκρουση σημειώθηκε στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor», την οποία φέρεται να ξεκίνησε το Νέο Δελχί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνολικά 125 μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε συγκρούσεις που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, με κάθε πλευρά να παραμένει εντός του εναέριου χώρου της. Οι αποστάσεις των πυραυλικών επιθέσεων, πάντως, έφτασαν ή και ξεπέρασαν τα 160 χιλιόμετρα (100 μίλια).

