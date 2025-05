Δύο άτομα σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχή της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, στη διάρκεια της νύχτας, όπως έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της με ανάρτηση στο Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

Odesa right now ‼️ at least 2 people were killed, and 5 others were injured in russian drone attack on the city. pic.twitter.com/WR9XKTrL8E