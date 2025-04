Ρωσικοί βομβαρδισμοί στις ουκρανικές πόλεις Ντνίπρο και Χάρκοβο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον ένα άτομο και τραυμάτισαν άλλους 39, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Μαζική επιδρομή drones στη Ντνίπρο (…) Μέχρι στιγμής, είμαστε ενήμεροι για έναν άνθρωπο ο οποίος σκοτώθηκε», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σερχίι Λισάκ.

Ο δήμαρχος Μπόρις Φίλατοφ έκανε επίσης λόγο για έναν νεκρό στη «μαζική επίθεση».

Η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, που για αρκετό καιρό ήταν συγκριτικά πιο ασφαλής από άλλες, βρίσκεται ολοένα περισσότερο το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που προσπαθούν να διεισδύσουν σ’ αυτή έπειτα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου. Ανακοινώθηκαν εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων χθες.

⚡️Number of injuries in the Russian drone attack on Kharkiv has risen to 38, Governor Oleh Syniehubov said.



The people injured include a 16-year-old boy, a 5-year-old girl and a 24-year-old pregnant woman.



Four people are currently hospitalized to the city's hospitals. pic.twitter.com/JJFoyRaCDi