Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το βράδυ της Τρίτης περιοχές της Ουκρανίας με έναν έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες σε Ντνίπρο και Χάρκοβο ενώ τα πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σερχίι Λισάκ, περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόβσκ αναφέρει ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε διάφορα σημεία στο Ντνίπρο καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια με έναν άνθρωπο να χάνει την ζωή του.

Dnipro is also under russian drone attack right now ‼️ pic.twitter.com/0UF4qcso7h — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 29, 2025

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, οι ρώσικες επιθέσεις είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίγορ Τέρεχοφ.

Kharkiv right now ‼️



Cars and houses are on fire following the russian drone attack



At least 11 people got injured pic.twitter.com/Z6TI8kqfwF — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 29, 2025

«Σημειώθηκαν 16 πλήγματα στο Χάρκοβο», γράφει ο δήμαρχος Τέρεχοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Μια πολυκατοικία επλήγη, καθώς επίσης σπίτια, μια ιατρική μονάδα και μη στρατιωτικές υποδομές», συμπλήρωσε.

Kharkiv tonight. Imagine dodging drones by some milliseconds like this? Well, in Kharkiv, this is our reality. pic.twitter.com/zgdLWWzOdG — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 29, 2025

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν το Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Ακολούθως έστρεψαν την προσοχή τους στην κατάληψη άλλων εδαφών στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ωστόσο το Χάρκοβο εξακολουθεί να υφίσταται συχνά αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ