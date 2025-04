Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά την προειδοποίηση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία για επικείμενες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Προηγήθηκε προειδοποίηση για αεροπορικό συναγερμό από την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, με τις αρχές να προτρέπουν τους πολίτες να καταφύγουν σε ασφαλή μέρη.

Massive raid of "Geraniums" on Kyiv



Kamikaze drones destroy military production facilities and warehouses. Ukrainian air defense is reported to be attempting to shoot down the Geraniums. pic.twitter.com/Yeh7GIZK2w