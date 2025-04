«Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν να επιχειρούν στις περιοχές Κουρσκ και Μπέλγκοροντ – διατηρούμε την παρουσία μας στη Ρωσία. Στην Ποκρόβσκ και σε όλες τις άλλες κατευθύνσεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, τόνισε: «Ευχαριστώ τους μαχητές μας για την αντοχή τους. Κάνουν απίστευτη δουλειά».

«Διατηρούμε όλες μας τις θέσεις ισχυρές ώστε να έχουμε κάθε δυνατότητα για ουσιαστική διπλωματία. Οι Ρώσοι μιλούν πολύ για την υποτιθέμενη προθυμία τους να δεχτούν τις αμερικανικές προτάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σημάδια ότι ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται για πραγματική σιγή».

Our military continues to operate in the Kursk and Belgorod regions – we maintain our presence in Russia. Pokrovsk, all other directions in Donetsk region – I thank our warriors for resilience. Incredible job!



We are keeping all our positions strong so that we have every… pic.twitter.com/BDc6eTw1Hp