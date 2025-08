Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επίσκεψη του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, κατά την οποία ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ συναντήθηκε με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η συζήτηση έγινε μετά την επίσκεψη στη Μόσχα του εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως στη συζήτηση συμμετείχαν ορισμένοι ευρωπαίοι ηγέτες, χωρίς όμως να διευκρινίσει ποιοι.

«Η Ουκρανία θα υπερασπιστεί σίγουρα την ανεξαρτησία της. Όλοι χρειαζόμαστε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump's representative, Steve Witkoff, visited Moscow.



Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2