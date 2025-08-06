Η πόλη της Νέας Υόρκης εγκαινίασε το Ace’s Places, το πρώτο καταφύγιο αστέγων στις ΗΠΑ που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους και προορίζεται αποκλειστικά για τρανς και άτομα με μη δυαδική ταυτότητα φύλου.

Η κίνηση αυτή, αν και χαιρετίστηκε από τους υποστηρικτές των LGBTQ+ δικαιωμάτων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για το κόστος της, το οποίο φτάνει τα 63 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030.

Το καταφύγιο, που βρίσκεται στο Κουίνς, διαθέτει 150 κλίνες και, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοινωνικών Υπηρεσιών, παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον με εξειδικευμένο προσωπικό. Εκτός από έναν ψυχίατρο πλήρους απασχόλησης, οι φιλοξενούμενοι έχουν πρόσβαση σε κοινωνικούς λειτουργούς, κλινικούς συνεργάτες, καθώς και σε μαθήματα μαγειρικής και προετοιμασίας για απολυτήριο λυκείου (GED).

«Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε την παράδοση της Νέας Υόρκης ως πρωτοπόρος στην προώθηση των δικαιωμάτων και της προστασίας της κοινότητας LGBTQ+», δήλωσε η διευθύντρια του Τμήματος Οικιστικής Υποστήριξης, Joslyn Carter.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή έχει δεχτεί σκληρή κριτική. Η επικεφαλής της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, Joann Ariola, τόνισε στην εφημερίδα The Post ότι, αντί να διορθώσουν τα προβλήματα στο γενικό σύστημα καταφυγίων, οι αρχές της πόλης επέλεξαν να δαπανήσουν ένα τεράστιο ποσό για μια ξεχωριστή εγκατάσταση.

«Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να είχαν πάει στην πρόσληψη περισσότερων αστυνομικών και κοινωνικών λειτουργών για να κάνουμε όλες τις εγκαταστάσεις μας ασφαλέστερες», είπε, προσθέτοντας: «Αντ’ αυτού, απλώς διαχωρίζουμε περαιτέρω το σύστημα αστέγων και αγνοούμε τα πραγματικά προβλήματα υπέρ του προοδευτικού πολιτικού θεάτρου».