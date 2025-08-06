Οι Αρχές της Αργεντινής συνέλαβαν έναν άνδρα 37 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι κατά συρροή δολοφόνος και να δολοφονούσε άστεγους που έφερνε στο σπίτι του, όπου τους σκότωνε και διαμέλιζε, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Οι φρικιαστικές δολοφονίες — τουλάχιστον πέντε σύμφωνα με τις Αρχές — φαίνεται να συνέβαιναν πάντα Παρασκευή, όπως ανέφεραν οι εισαγγελικές αρχές.

Ο ύποπτος, γνωστός στην περιοχή με το παρατσούκλι «ο άνδρας με τη ματσέτα», συνελήφθη μετά από έφοδο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του την περασμένη εβδομάδα. Όπως δήλωσε ο Εισαγγελέας της επαρχίας Χουχούι, Σέρχιο Λέγιο Σάντσες, στην AFP, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανθρώπινα οστά, αίμα, κομμάτια δέρματος και ακόμη και… μια ανθρώπινη μύτη.

Detuvieron al presunto asesino serial en Jujuy: hallaron huesos y piel humana en su casa



👉Matías Jurado, de 37 años, está acusado de asesinar al menos a 5 hombres y ocultar los restos en su vivienda

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από ανάλυση πλάνων από κάμερες ασφαλείας που παρείχαν κρίσιμες ενδείξεις.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στο σπίτι βρέθηκε και ένας 16χρονος που δήλωσε ανιψιός του κατηγορουμένου και φαινόταν φοβισμένος. Όπως είπε στις Αρχές: «Θέλω να μιλήσω» και αποκάλυψε ότι ο θείος του έφευγε κάθε Παρασκευή απόγευμα και επέστρεφε τη νύχτα με διαφορετικούς ανθρώπους, κυρίως άστεγους, τους οποίους προσέγγιζε με υποσχέσεις για δουλειά ή με ένα ποτό.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της υπόθεσης, Γκιγιέρμο Μπέγιερ, ο ανήλικος κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος τους χτυπούσε, τους σκότωνε, τους τεμάχιζε, τους έκαιγε και στη συνέχεια μετέφερε τα υπολείμματα σε σακούλες σκουπιδιών.

Όπως ανέφεραν οι Αρχές, τα θύματα ήταν κυρίως ηλικιωμένοι άστεγοι.

Το δίκτυο A24 κατονόμασε τον ύποπτο ως Ματίας Χουράδο, κάτοικο της περιοχής, γνωστό για την επιθετική και τρομακτική συμπεριφορά του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, απειλούσε κατοίκους με ματσέτες, άναβε φωτιές και περιφερόταν τη νύχτα με σακούλες ή καρότσια. Οι γείτονες τον ήξεραν ως «τον άνδρα με τη ματσέτα», αλλά κανείς δεν τον υποψιαζόταν για δολοφονίες.

Ο Χουράδο έχει ποινικό μητρώο από τα 17 του και έχει φυλακιστεί τρεις φορές, σύμφωνα με την A24.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν προέκυψαν στοιχεία ότι πέντε εξαφανισμένοι άνθρωποι είχαν θεαθεί τελευταία φορά στην ίδια περιοχή, κοντά σε ένα παλιό τερματικό σταθμό λεωφορείων, στην πόλη Σαν Σαλβαδόρ ντε Χουχούι.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν δύο από τα θύματα να επιβιβάζονται σε ταξί με τον ίδιο άνδρα, σε διαφορετικές στιγμές. Ο οδηγός του ταξί οδήγησε την αστυνομία στο σπίτι όπου είχε αποβιβάσει τους επιβάτες του.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο του απαγγέλθηκε επίσημα η κατηγορία της ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία και τέθηκε σε προσωρινή κράτηση διάρκειας τεσσάρων μηνών, εν αναμονή της συνέχισης της προανάκρισης, η οποία, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Οι ερευνητές συνεχίζουν την ανάλυση των λειψάνων, ενώ πραγματοποιούνται ληψίες DNA από συγγενείς αγνοουμένων προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα θύματα.

Η επαρχία Χουχούι (San Salvador de Jujuy) βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Χιλή και τη Βολιβία, και είχε πληθυσμό πάνω από 800.000 κατοίκους το 2022.