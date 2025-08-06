«Ζουν τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας ενός αυταρχικού καθεστώτος, που έκανε μεγάλη ζημιά στους θεσμούς», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με την απάντηση της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη.

Ειδικότερα, στο σχόλιο που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Η κυρία Βούλτεψη προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ‘έριξε την ευθύνη’ στο έντυπο, που δήθεν διάλεξε μόνο του τον τίτλο του άρθρου της με τρόπο που παραποιήθηκε το περιεχόμενο του. Στην ουσία δήλωσε πώς η εφημερίδα ‘Mανιφέστο’ είναι εκείνη, που επέλεξε να αφήσει υπονοούμενα για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και όχι η ίδια.

Πλέον, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και φιλικά στην κυβέρνηση έντυπα ‘δίνουν ο ένας τον άλλον’. Σε μια κρίση ειλικρίνειας της ξέφυγε πως το άρθρο γράφτηκε ως αντιπερισπασμός απέναντι στο δημοσίευμα του Politico, που αναφέρεται σε μεθοδεύσεις συγκάλυψης της κυβέρνησης.

Κρίμα. Ζουν τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας ενός αυταρχικού καθεστώτος, που έκανε μεγάλη ζημιά στους θεσμούς».

Πηγή: ΑΠΕ