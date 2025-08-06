Σε μια από τις πιο πλούσιες γειτονιές του Λος Άντζελες, στην Arcadia της Καλιφόρνια, η αστυνομία εισέβαλε στις αρχές Μαΐου σε μια πολυτελή έπαυλη εννέα υπνοδωματίων και βρέθηκε μπροστά σε μια σοκαριστική ανακάλυψη: 15 βρέφη και νήπια έως τριών ετών ζούσαν εκεί υπό τη φροντίδα έξι νταντάδων. Αφορμή ήταν η νοσηλεία ενός δύο μηνών κοριτσιού με κρανιοεγκεφαλική αιμορραγία, ενδεχομένως από κακοποίηση.

Οι Αρχές εντόπισαν σύντομα άλλα έξι παιδιά σε διαφορετικές κατοικίες της περιοχής. Όλα συνδέονταν με το ίδιο ζευγάρι: τη Silvia Zhang (38 ετών) και τον Guojun Xuan (65 ετών), Κινέζους με αμερικανική υπηκοότητα, που δήλωναν γονείς όλων των παιδιών – κάτι που επιβεβαιωνόταν και στα πιστοποιητικά γέννησης. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη ήταν ότι τα παιδιά είχαν γεννηθεί σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ, με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους.

Όπως αποκαλύφθηκε, η βίλα της Arcadia είχε δηλωθεί ως η έδρα της εταιρείας Mark Surrogacy Investment LLC, η οποία φερόταν να λειτουργεί ως πρακτορείο παρένθετης μητρότητας. Διαχειρίστρια της εταιρείας ήταν η ίδια η Silvia Zhang. Σύμφωνα με μαρτυρίες παρένθετων μητέρων, που μίλησαν στην εφημερίδα Wall Street Journal, η Zhang τις είχε προσεγγίσει μέσω Facebook και τις είχε πείσει ότι προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί με τον «σύζυγό» της λόγω υπογονιμότητας.

Μία από τις γυναίκες, η Vanity McGoveran, περιέγραψε πώς συμφώνησε να κυοφορήσει ένα παιδί για την Zhang, αφού της είπε ότι δεν είχε παιδιά. Όπως δήλωσε, της προσέφεραν 55.000 δολάρια και της πλήρωναν τη διαμονή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτι που της φάνηκε δελεαστικό. Στην πορεία όμως αποκαλύφθηκε ότι η Zhang είχε ήδη πολλά παιδιά – μεταξύ των οποίων και μια έφηβη κόρη.

Εμπορεύονταν τα βρέφη από ένα δωμάτιο στην έπαυλη

Οι ερευνητές πλέον εξετάζουν εάν η Zhang και ο Xuan προσποιούνταν ότι είναι οι γονείς, ενώ στην πραγματικότητα ενδέχεται να προωθούσαν τα βρέφη για πώληση ή υιοθεσία σε τρίτους. Κάποιες από τις παρένθετες μητέρες ανέφεραν ότι δεν ενημερώθηκαν ποτέ για το πλήθος των παιδιών που είχε το ζευγάρι ή για τον αληθινό ρόλο τους στη Mark Surrogacy. Κάποιες έμαθαν εκ των υστέρων ότι οι βιολογικοί «γονείς» δεν ήταν παρόντες ούτε στις εξετάσεις, ούτε στη γέννα.

Σύμφωνα με πρώην εργαζομένους, η εταιρεία Mark Surrogacy λειτουργούσε κυριολεκτικά από ένα υπνοδωμάτιο της έπαυλης, την ώρα που στο ίδιο ακίνητο συστεγαζόταν και η Yudao Management, εταιρεία real estate του Xuan με δεσμούς με την Κίνα και πάνω από 100 αγορές ακινήτων στην Καλιφόρνια.

Καταγγελίες για κακοποίηση και επαφή με το FBI

Η υπόθεση προσέλαβε διαστάσεις ποινικής έρευνας όταν, πέραν του βρέφους που νοσηλεύτηκε, κατασχέθηκε βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει νταντάδες να χτυπούν και να τραντάζουν παιδιά. Μάλιστα, φαίνεται πως τα παιδιά ήταν όλα κουρεμένα με τον ίδιο τρόπο, γεγονός που παραπέμπει σε στοιχειώδη ομοιομορφία, παρόμοια με ιδρύματα. Μετά την κατάσχεση των παιδιών, το FBI ανέλαβε ενεργό ρόλο στην έρευνα, χωρίς να έχουν απαγγελθεί ακόμη επίσημες κατηγορίες.

Η Zhang υποστηρίζει πως η αφαίρεση της κηδεμονίας των παιδιών ήταν αδικαιολόγητη και ότι απλώς ήθελε να έχει μια μεγάλη οικογένεια, επειδή στην Κίνα είχε ζήσει τις τραγικές συνέπειες της πολιτικής του ενός παιδιού. «Φροντίζουμε πολύ καλά τα παιδιά μας. Δεν πουλήσαμε ποτέ κανένα. Απλώς θέλουμε να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε», είπε στη Wall Street Journal.

Ρωγμές στο σύστημα παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση έχει ταρακουνήσει τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ – μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων, που παραμένει ασαφώς ρυθμισμένη. Μόνο η Νέα Υόρκη απαιτεί επίσημη αδειοδότηση των πρακτορείων. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει υποχρέωση αποκάλυψης πόσες παρένθετες μητέρες έχει προσλάβει ένα ζευγάρι – κάτι που οδήγησε την Zhang να κρύψει την αλήθεια ακόμα και από τα δικαστήρια.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον δύο παρένθετες κυοφορούν ακόμα παιδιά για λογαριασμό της Mark Surrogacy, χωρίς να είναι σαφές τι θα συμβεί όταν γεννηθούν. Η μία εξ αυτών εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει το παιδί που κυοφορεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν να επεξεργάζονται τα κατασχεθέντα βίντεο και εξετάζουν την πιθανότητα σύλληψης του ζευγαριού, εφόσον προκύψουν κατηγορίες για παιδική κακοποίηση ή εμπορία ανθρώπων. Τα παιδιά παραμένουν σε ανάδοχες οικογένειες, ενώ το μέλλον τους, όπως και το μέλλον του ίδιου του συστήματος παρένθετης μητρότητας στις ΗΠΑ, είναι αβέβαιο.