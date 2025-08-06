Αναμενόμενη χαρακτηρίζει τη Ρηματική Διακοίνωση την οποία εξέδωσε η Αίγυπτος και η οποία αναφέρεται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) που δημοσίευσε και αποτύπωσε για πρώτη φορά σε χάρτη η Ελλάδα στις 16 Απριλίου, το ελληνικό ΥΠΕΞ.

«Η Ρηματική Διακοίνωση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου της 8ης Ιουλίου 2025, η οποία διέρρευσε σήμερα (Τετάρτη) κατά την επίσκεψη του Αιγύπτιου Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, αναφέρεται στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που δημοσίευσε και αποτύπωσε για πρώτη φορά σε χάρτη η Ελλάδα, στις 16.04.2025» τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού.

«Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος. Αυτό άλλωστε ρητά αναφέρεται στον χάρτη ότι δηλαδή στα τμήματα, στα οποία δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση, αναφέρονται τα δυνητικά όρια, σύμφωνα με τη μέση γραμμή. Αυτό ανέφερε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στον Αιγύπτιο ομόλογο του κατά τη σημερινή τους συνάντηση» πρόσθεσε.

«Ο τελευταίος επιβεβαίωσε, όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται και στη Διακοίνωση, ότι η βούληση της Αιγύπτου, είναι τα θέματα αυτά να είναι αντικείμενο συνεργασίας και διαβούλευσης στο πλαίσιο των εξαιρετικών σχέσεων των δύο χωρών και με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση τους. Οι δύο πλευρές εξήραν τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, η οποία υπεγράφη πριν από 5 ακριβώς χρόνια και επανέλαβαν την προσήλωσή τους στην UNCLOS για την μελλοντική τους συνεργασία» κατέληξε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.