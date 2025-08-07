Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα 1 Αυγούστου γιορτάζουν

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή

Νικάνωρ, Νικάνορας

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού, Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα

Άγιος Αστέριος ο οσιομάρτυρας και θαυματουργός

Ο Άγιος Αστέριος ο οσιομάρτυρας και θαυματουργός είναι μία από τις λιγότερο γνωστές αλλά ιδιαιτέρως τιμώμενες μορφές της πρώιμης Χριστιανικής Εκκλησίας, του οποίου η μνήμη εορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με τους Συναξαριστές, ο Αστέριος έζησε κατά τους χρόνους των έντονων διωγμών κατά των χριστιανών και διακρίθηκε για την ακεραιότητα της πίστης του, καθώς και για τη θαυματουργική του χάρη. Υπήρξε άνδρας σπουδαίας καταγωγής και συγκλητικός, ανήκοντας δηλαδή στην τάξη των ισχυρών της εποχής του, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση για το θάρρος του να ομολογήσει ανοιχτά τον Χριστό.

Ο βίος του Αγίου είναι καλυμμένος με ένα πέπλο ιστορικής σιωπής· λίγα στοιχεία μας έχουν διασωθεί για τα ακριβή γεγονότα της ζωής και του μαρτυρίου του. Το κύριο που είναι γνωστό αφορά την άρνησή του να αποκηρύξει την πίστη του στο Χριστό, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Καταδικάστηκε από τις αρχές και εκτελέστηκε δια σπάθης – δηλαδή με αποκεφαλισμό από ξίφος – σφραγίζοντας με το αίμα του τη χριστιανική ομολογία.

Η Εκκλησία τον αποκαλεί «οσιομάρτυρα» διότι, εκτός της μαρτυρικής του θυσίας, διακρίθηκε και για τον ενάρετο και ασκητικό του βίο, ενώ στα υμνολογικά κείμενα προβάλλεται ως θαυματουργός. Η παράδοση διασώζει μνείες για θαύματα κατά τη διάρκεια της ζωής του αλλά και μετά τον θάνατό του, μέσω της επίκλησης του ονόματός του. Αυτές οι μαρτυρίες ενίσχυσαν τον σεβασμό και την τιμή προς το πρόσωπό του, κάνοντάς τον προστάτη και καταφυγή των πιστών σε διάφορες ανάγκες.

Φέρεται συχνά ως παράδειγμα σταθερότητας στην πίστη, προσφέροντας έμπνευση σε όσους δοκιμάζονται για τις χριστιανικές αξίες. Ο Άγιος Αστέριος τιμάται ιδιαιτέρως σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, ενώ το όνομά του συνδέεται με την αυταπάρνηση και το άγιο φρόνημα που ξεπερνά κάθε κοινωνικό ή υλικό προνόμιο για χάρη της Βασιλείας του Θεού. Η μνήμη του ζωντανεύει κάθε χρόνο στις 7 Αυγούστου, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της ομολογίας, της ταπείνωσης και της ελπίδας στον Χριστό.