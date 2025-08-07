Παραμένει προσκολλημένο στην ξέρα το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Στύρα – Αγία Μαρίνα, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης στους επιβάτες, οι οποίοι προχωρούν σε συνεχείς καταγγελίες για ελλείψεις στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας.

Ο πλοίαρχος του πλοίου εξακολουθεί να κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας, όπου θα παραμείνει έως την απολογία του την Παρασκευή. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση ναυαγίου, καθώς και για διατάραξη της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Κατά την κατάθεσή του στις αρμόδιες Αρχές, ο καπετάνιος υποστήριξε πως το πηδάλιο του πλοίου παρουσίασε βλάβη, γεγονός που τον εμπόδισε να δει την ξέρα. Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το ότι ο ίδιος ακολουθεί την ίδια διαδρομή περισσότερες από 20 φορές ημερησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Εργασίες απεγκλωβισμού και τεχνικές επεμβάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι υποθαλάσσιες επιχειρήσεις από ειδικούς δύτες, οι οποίοι εργάζονται για την αποκόλληση του πλοίου. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση των οχημάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό, προκειμένου να ανασηκωθεί η πλώρη και να διευκολυνθεί ενδεχόμενη επιχείρηση ρυμούλκησης.

Ρυμουλκά σκάφη καθώς και πλοία του Λιμενικού Σώματος έχουν καταπλεύσει στην περιοχή και παραμένουν στο σημείο, αναμένοντας την έγκριση του σχεδίου ρυμούλκησης από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Μόλις το σχέδιο εγκριθεί, θα ξεκινήσει η επιχείρηση μετακίνησης του φέρι από το σημείο της προσάραξης.

Σοβαρές καταγγελίες από τους επιβάτες

Επιβάτες του πλοίου καταγγέλλουν σοβαρές παραλείψεις κατά τη διάρκεια του περιστατικού, κάνοντας λόγο για πλήρη έλλειψη συντονισμού και ενημέρωσης από το πλήρωμα.

Όπως καταγγέλλουν χαρακτηριστικά: «Κανείς από το προσωπικό δεν μας ενημέρωσε τι είχε συμβεί, ούτε μας βοήθησαν να κατέβουμε στα σκάφη του Λιμενικού». Παράλληλα, για τον καπετάνιο αναφέρουν: «Δεν μας είπε ποτέ τι έγινε και πώς έγινε, ούτε μας έδωσε σαφείς οδηγίες».

Επιπλέον, οι Αρχές διερευνούν το αν τα ραντάρ του πλοίου ήταν ενεργά τη στιγμή του ατυχήματος. Αν αποδειχθεί ότι λειτουργούσαν κανονικά, θα τίθεται σοβαρό ζήτημα για το γιατί δεν εντοπίστηκε εγκαίρως η προσέγγιση στην ξέρα.

Το χρονικό της προσάραξης

Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου των 18:30 από τα Νέα Στύρα προς την Αγία Μαρίνα. Περίπου δέκα λεπτά μετά τον απόπλου, το πλοίο προσάραξε σε ξέρα, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει μικρή κλίση και να ακινητοποιηθεί εν πλω.

Αν και τα πρώτα σκάφη του Λιμενικού έφτασαν περίπου μία ώρα αργότερα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη ήταν εκείνα που προσέγγισαν πρώτα και μετέφεραν με ασφάλεια τους 105 επιβάτες στην ξηρά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση μέσω των μεγαφώνων για το τι είχε συμβεί, ενώ αναφέρθηκε πως δεν δόθηκαν σε όλους τους επιβάτες σωσίβια εγκαίρως. Το Λιμενικό διεξάγει πλήρη έρευνα για το περιστατικό, με πολλά ερωτήματα να παραμένουν ανοιχτά τόσο για τα αίτια της πρόσκρουσης όσο και για την καθυστέρηση της αντίδρασης.