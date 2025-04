Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν και 179 σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας του σεισμού ισχυρού 6,3 βαθμών που χτύπησε την Παρασκευή την επαρχία Εσμεράλδας, στο βορειοδυτικό Ισημερινό, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.

Ο Αντρές Μαφάρε, ένας 36χρονος ψαράς, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως έτρεξε «σαν τρελός» για να φθάσει στην οικογένειά του. «Όταν έφθασα, είδα το μικρό σπίτι μου να έχει καταρρεύσει», είπε. Αλλά, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του ήταν σώοι και αβλαβείς.

