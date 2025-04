Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την επαρχία Εσμεράλδας, στο βορειοδυτικό τμήμα του Ισημερινού, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Στους δρόμους της ομώνυμης πόλης, κάτοικοι κυκλοφορούσαν προσπαθώντας να αποφύγουν τα χαλάσματα, μεταξύ άλλων ένα κομμάτι τοίχου που είχε πέσει από ένα κτίριο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

📌 EARTHQUAKE ‼️‼️



A powerful 6.0-magnitude earthquake struck about an hour ago at 6:44 AM (April 25, 2025), with the epicenter located 9.31 km from Esmeralda. The quake was strongly felt across several cities in Ecuador, causing significant damage in some areas. pic.twitter.com/IbWkAC1dZa