Σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε την ακτή του Ισημερινού, σύμφωνα με την καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο X, δείχνουν κτίρια στην πόλη Εσμεράλδας να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από την ισχυρή δόνηση.

A 6.3 magnitude earthquake struck near the coast of Ecuador on April 25, 2025, at 11:44 UTC, 14 km NE of Propicia, at a depth of 10 km.#Sismo #Esmeraldas

