Ένα σπαθί που ανήκε στον Ναπολέοντα και κατασκευάστηκε ειδικά για εκείνον το 1802, πρόκειται να τεθεί σε δημοπρασία στις 22 Μαΐου στο Παρίσι, αποτελώντας το κεντρικό αντικείμενο της εκδήλωσης.

Η αξία του σπαθιού, που δημοπρατείται από τον οίκο Giquello, εκτιμάται μεταξύ 700.000 και 1 εκατ. ευρώ.

«Ο Βοναπάρτης, τότε Πρώτος Ύπατος, παρήγγειλε αυτήν τη σπάθη μεταξύ 1802 και 1803 από τον Νικολά-Νοέλ Μπουτέ, διευθυντή του εργοστασίου όπλων των Βερσαλλιών, ο οποίος ήταν αναγνωρισμένος ως ο μεγαλύτερος οπλουργός της εποχής του», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Hôtel Drouot όπου θα φιλοξενηθεί η δημοπρασία.

Drouot auctioneer Alexandre Giquello says Napoleon's highly-decorated personal sword could sell for over $1 million at a soon to be held auction in Paris pic.twitter.com/u7LgjzX0LU