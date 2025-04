Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο όπου εμφανίζεται ένας από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διαρκεί περίπου τέσσερα λεπτά και δείχνει έναν όμηρο να μιλάει στο τηλέφωνο, στα εβραϊκά.

«Δεν καταλαβαίνετε; Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν έχω φαγητό… Πνίγομαι. Θέλω να φύγω από εδώ. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με», λέει ο όμηρος που φαίνεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

«Ο χρόνος τελειώνει» είναι το μήνυμα στο τέλος του βίντεο, μαζί με μια κλεψύδρα.

Hamas releases new video of an Israeli hostage. pic.twitter.com/s2hEMnVbFP