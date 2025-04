Ο Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Γερμανοϊσραηλινός όμηρος, ο οποίος απήχθη κατά την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Στο σχεδόν επτάλεπτο βίντεο, ο όμηρος, που δηλώνει ότι ονομάζεται Ρομ Μπρασλάφσκι, ζητά από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πετύχουν την απελευθέρωσή του.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει εάν το βίντεο είναι αυθεντικό, ούτε το πότε γυρίστηκε.

Πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του ομήρου.

Ο Ρομ Μπρασλάφσκι, που κατάγεται από την Ιερουσαλήμ, ήταν προσωπικό ασφαλείας στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, ένα από τα μέρη όπου εξαπέλυσαν επίθεση η Χαμάς και άλλοι Παλαιστίνιοι μαχητές, κυρίως μέλη του Ισλαμικού Τζιχάντ. Την εποχή εκείνη ήταν 21 ετών.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή της Γερμανίας στο Ισραήλ, ο Μπρασλάφσκι έχει και τη γερμανική υπηκοότητα. «Οι τρομοκράτες πρέπει να απελευθερώσουν (τον Μπρασλάφσκι) και όλους τους ομήρους τώρα», έγραψε ο πρεσβευτής Στέφεν Ζάιμπερτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Στο βίντεο, όπου είναι εμφανές ότι μιλάει υπό εξαναγκασμό, ο Ρομ Μπρασλάφσκι λέει ότι υποφέρει από φαγούρα, σηκώνει το μπλουζάκι του για να δείξει το στήθος του και κρατά το κεφάλι με τα χέρια του. «Ελπίζω πραγματικά αυτό το βίντεο να σοκάρει εκείνους που χρειάζεται να σοκαριστούν και θα κάνουμε τα πάντα για να επιστρέψεις», σχολίασε ο αδελφός του, ο Αμίτ Μπρασλάφσκι, με ένα μήνυμά του στο Instagram.

Σύμφωνα με μάρτυρες που κατάφεραν να διαφύγουν, πριν από την απαγωγή του ο Ρομ Μπρασλάφσκι κατάφερε να σώσει πολλούς θεατές του φεστιβάλ.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 58 παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας αλλά οι 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός από τις 19 Ιανουαρίου μέχρι τις 17 Μαρτίου, επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι (οι οκτώ ήταν νεκροί) σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 1.800 Παλαιστινίων από ισραηλινές φυλακές.

The al-Quds Brigades, the armed wing of the Palestinian Islamic Jihad, has released a new video message by Alexander Turbanov, one of the Israeli captives in #Gaza titled "Message 01".



In the video, Turbanov addresses both the Israeli government and the public. Turbanov begins… pic.twitter.com/65zwoi3izc