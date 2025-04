Ένα απρόοπτο στιγμιότυπο σημάδεψε τη γιορτή του Λευκού Οίκου προς τιμήν της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πανεπιστημίου Οχάιο Στέιτ, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έριξε κατά λάθος το τρόπαιο του College Football.

Σύμφωνα με το Abc News, κατά τη διάρκεια της τελετής, την οποία διοργάνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να τιμήσει τους «Buckeyes» μετά τη νίκη τους επί του Πανεπιστημίου Νοτρ Νταμ στον τελικό του College Football Playoff τον Ιανουάριο, ο Βανς επιχείρησε να σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο από το τραπέζι. Ωστόσο, το κύπελλο, το oποίο είναι φτιαγμένο από χρυσό 24 καρατίων, μπρούντζο και ανοξείδωτο ατσάλι, παραλίγο να πέσει στο πάτωμα, προκαλώντας αμηχανία και γέλια από το κοινό. Η βάση του κυπέλλου κατέληξε τελικά στο έδαφος, αλλά δύο παίκτες πρόλαβαν να συγκρατήσουν το κυρίως μέρος του τροπαίου.

JD Vance breaks the Ohio State CFP National Trophy in front of the entire team at the White House event pic.twitter.com/Wdddt5iijr

Αν και η σκηνή έδωσε την εντύπωση ότι το τρόπαιο είχε σπάσει, στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη: το πάνω μέρος, ύψους 67 εκατοστών και βάρους 16 κιλών, και τη βάση των 30 εκατοστών, που ζυγίζει περίπου 13 κιλά. Ο σχεδιασμός επιτρέπει την εύκολη ανύψωση του τροπαίου κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Ο Βανς, απόφοιτος του Οχάιο Στέιτ, δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί, γράφοντας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X: «Δεν ήθελα να πάρει κανένας άλλος το τρόπαιο μετά το Οχάιο Στέιτ, οπότε αποφάσισα να το σπάσω».

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6