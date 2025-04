Οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βλάπτουν μόνο ξένες χώρες, αλλά και τις ΗΠΑ, με τα αμερικανικά ράφια να αδειάζουν σιγά-σιγά από μια σειρά προϊόντων, που πλέον θα πωλούνται σε μικρότερες ποσότητες ή και καθόλου.

Το Bloomberg συγκέντρωσε όλα εκείνα τα προϊόντα που μπορούσαν να λείψουν από τα αμερικανικά ράφια, καθώς οι επιχειρήσεις ζυγίζουν το κόστος των πρόσθετων δασμών και σκέφτονται να μειώσουν την έκθεσή τους στις ΗΠΑ.

Παραδείγματος χάριν, η παύση των 90 ημερών έδωσε κάποια ανάσα στους Ινδούς εξαγωγείς πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων προς τις ΗΠΑ, αλλά αναμένονται προβλήματα στη διοχέτευσή τους στην αμερικανική αγορά.

Ένας καθολικός δασμός 10%, χαμηλότερος από το 26% που είχε αρχικά ανακοινωθεί για την Ινδία, θα εξακολουθούσε να επηρεάζει τους πολύτιμους λίθους όπως τα χύμα διαμάντια, τα οποία πωλούνται με ισχνά περιθώρια κέρδους 3%-5%, ανέφερε η Financial Express, επικαλούμενη τον Kirit Bhansali, πρόεδρο του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών Χρυσού και Κοσμήματος.

Οι παραγωγοί κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στο Μπαγκλαντές αναφέρουν ότι οι αγοραστές τους στις ΗΠΑ σταμάτησαν τις παραγγελίες τους λόγω των δασμών, που έχουν προσδιοριστεί στο 37%. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα αποτελούν το 80% των εξαγωγών της χώρας.

Ο Mohammad Mushfiqur Rahman, διευθύνων σύμβουλος της Essensor Footwear and Leather Products, δήλωσε στο AFP ότι μια παραγγελία τσαντών, ζωνών και πορτοφολιών αξίας 300.000 δολαρίων σταμάτησε στις 6 Απριλίου από έναν από τους αγοραστές της.

Η Five Below Inc. που πουλάει παιχνίδια, ρούχα και είδη οικιακής χρήσης ανέστειλε τις αποστολές φορτίων από την Κίνα, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε ο ναυτιλιακός κολοσσός A.P. Moller-Maersk A/S για λογαριασμό της αμερικανικής εταιρείας λιανικής πώλησης στους προμηθευτές.

Κανένα εμπορευματοκιβώτιο δεν πρόκειται να παραδοθεί στο ναυπηγείο από τις 10 Απριλίου, ενώ όσα έχουν φορτωθεί θα πρέπει να ξεφορτωθούν και να επιστραφούν στον μεταφορέα, σύμφωνα με την επιστολή, η οποία δεν διευκρινίζει τι είδους προϊόντα αφορούν.

Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και μπιχλιμπίδια για τη φετινή εορταστική περίοδο ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, αφού το Reuters ανέφερε ότι οι κινέζοι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων δήλωσαν ότι δεν έχουν λάβει παραγγελίες από τους αμερικανούς πελάτες τους. Οι παραγγελίες συνήθως ολοκληρώνονται μέχρι τα μέσα Απριλίου.

Η εταιρεία κατασκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών Framework στις αρχές Απριλίου ανακοίνωσε παύση των πωλήσεων συγκεκριμένων φορητών υπολογιστών. Η εταιρεία δήλωσε ότι, μετά τους δασμούς της 5ης Απριλίου, δεν θα πουλήσει στις ΗΠΑ ορισμένα μοντέλα του βασικού μοντέλου Framework Laptop 13, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Ultra 5 125H και Ryzen 5 7640U.

Η Razor, ένας άλλος κατασκευαστής φορητών υπολογιστών, σταμάτησε όλες τις πωλήσεις στις ΗΠΑ. Πλέον όταν πάει κανείς να παραγγείλει τους εν λόγω φορητούς υπολογιστές και ορισμένα αξεσουάρ αυτών στον ιστότοπο της Razer στις ΗΠΑ εμφανίζεται το μήνυμα «Notify Me» παραπέμποντας σε μελλοντική ενημέρωση για τυχόν διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Η Basic Fun, η οποία κατασκευάζει παιχνίδια όπως Care Bears, Lincoln Logs και Tonka Trucks, έχει διακόψει τις αποστολές των προϊόντων της που κατασκευάζονται στην Κίνα. Ο διευθύνων σύμβουλός της Jay Foreman δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ ότι «δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να ξεκινήσει την αποστολή οποιοδήποτε προϊόντος που μπορεί να επιβαρυνθεί με δασμούς».

Οι ελβετικοί οίκοι ωρολογοποίας, όπως η Audemars Piguet, η Breitling και η Rolex, διακόπτουν επίσης τις αποστολές μετά την επιβολή δασμών 31% από τον Τραμπ στην Ελβετία.

Ο μεγαλύτερος του αναμενόμενου φόρος εισαγωγής ώθησε επίσης την ιαπωνική Nintendo Co. να καθυστερήσει τις προπαραγγελίες για την πολυαναμενόμενη κονσόλα παιχνιδιών Switch 2.

Τα βραβευμένα ιαπωνικά ουίσκι μπορεί επίσης να μην είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ, εάν η Suntory Holdings Ltd. αποφασίσει να στείλει τα προϊόντα σε άλλες ασιατικές αγορές, εάν οι δασμοί του Τραμπ τα καταστήσουν πολύ ακριβά για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Εάν οι τιμές των Hibiki και Yamazaki γίνουν πολύ υψηλές για τους Αμερικανούς καταναλωτές, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε απλώς την αγορά-στόχο», δήλωσε ο πρόεδρος της Suntory Nobuhiro Torii σε συνέντευξή του. Σημείωσε ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή αλλού, όπως στην Ασία και στην Ιαπωνία.