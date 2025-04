Στο δικαστήριο εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά την επίθεση εναντίον της η 36χρονη διακεκριμένη πυρηνική μηχανικός, Αριέλ Κόνιγκ, της οποίας ο σύζυγος φέρεται να επιχείρησε να τη σκοτώσει κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Χαβάη.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Κόνιγκ έφερε εμφανή τραύματα από την επίθεση, με ράμμα κάτω από το δεξί της μάτι, ενώ παρακολούθησε τη διαδικασία από το κέντρο της αίθουσας φορώντας ένα ασπρόμαυρο μαντίλι στο κεφάλι, πιθανόν για να καλύψει ουλές από τις επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Η ίδια ζήτησε από το δικαστήριο την επέκταση της περιοριστικής εντολής κατά του 46χρονου συζύγου της, Γκέρχαρντ Κόνιγκ, αίτημα που έγινε δεκτό.

Ο Γκέρχαρντ, αναισθησιολόγος στο επάγγελμα, κατηγορείται ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του με πέτρα και σύριγγες που περιείχαν άγνωστη ουσία, προτού προσπαθήσει να τη ρίξει από γκρεμό, επειδή εκείνη αρνήθηκε να τον βγάλει φωτογραφία σε τουριστικό σημείο με θέα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, ενώ ο κατηγορούμενος τράπηκε σε φυγή και εντοπίστηκε έπειτα από εξάωρη καταδίωξη. Η Αστυνομία τον συνέλαβε και του απήγγειλε κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

